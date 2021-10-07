所長帶頭衝！查毒、失聯移工 學甲警一夜破雙案

台南市政府警察局學甲警分局一夜雙案刑案，學甲派出所查獲顏姓男子持有安非他命毒品，將軍派出所也查獲印尼籍失聯及逾期移工2名，警訊後分別依毒品罪及違反入出國及移民法送辦。

警方說，昨（6）日0時50分許，學甲派出所所長邱信憲、警員陳柏宇執行巡邏勤務時，在學甲區中正路與民權路口時，發現顏姓男子騎機車紅燈右轉而予以攔查，顏神色慌張，進一步查詢後，在顏某隨身背包內，查獲安非他命1包(重0.38公克)。

將軍派出所所長趙駿清、警員黃國晉5日晚上近9時在將軍區南22鄉道巡邏時，發現紅色轎車形跡可疑，經攔查後2名乘客下車逃逸，趙駿清、黃國晉奮力追逐，警員吳柄諭也趕至支援，在附近一處農田壓制逮捕帶回所內查證身分，確認2人為印尼籍失聯及逾期移工。