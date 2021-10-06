「腳軟了」毒犯攀6樓雨遮躲藏 警消抓人變救人

「腳軟了啦！」高雄鳳山分局新甲派出所今天查緝毒品案件，到中山東路一棟民宅搜索，53歲黃姓毒犯為躲避警方追緝，不顧安全徒手攀爬至七樓雨遮躲藏，結果因腳軟進退不得，受困在雨遮上，警方請來消防隊協助才將黃男救出，屋內搜出海洛因、安非他命、二把改造槍枝等物，在場5人帶返所偵辦。

今天下午3時許，新甲派出所掌握蘇姓男子持有毒品，持搜索票到蘇男住處搜索，員警破門前屋內就傳來吵雜聲，警方進入屋內後逮捕蘇男、薛女、李男、謝男等人。

有眼尖員警發現蘇男身上有白色油漆，疑似是爬牆才沾染上髒汙，懷疑早在破門前，蘇可能有從窗戶、冷氣孔逃離企圖，為避免漏網之魚從窗戶探頭查看，赫見黃姓毒犯躲在屋外的雨遮上。

據了解，黃男發現員警破門後，不顧安全從冷氣孔爬出屋外，再跳上雨遮，雨遮距離地面有6層樓高度，他爬上去後「腳軟」受困，整個人死命抓著支撐物，深怕墜樓。

警方通知消防人員協助，出動3車7人馳援，為了避免黃男摔落還對他信心喊話，所幸經警消努力，最後順利讓黃平安落地，與屋內其他同夥一起帶到派出所釐清案情。