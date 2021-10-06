毒品大盤就逮 苗栗檢警起獲槍毒及230萬元贓款

苗栗縣警察局今天宣布破獲鄧姓男子（52歲）涉嫌販毒案，今年8月底到南投縣汽車旅館，查獲30餘包、870公克安非他命及K他命毒品，及2把模擬槍、20發子彈，扣案贓款230萬元，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移罪嫌，移送台灣苗栗地檢署偵辦。

警方專案人員懷疑鄧姓男子是供應苗栗地區毒品大盤，長期盤據在頭份、竹南擁槍自重，運用大數據資料庫分析可能販毒熱點，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，今年8月底掌握行蹤，持搜索票及拘票到南投縣汽車旅館查緝。

檢察官指揮縣警局刑警大隊、保安隊霹靂小組30名警力攻堅，鄧男等4人來不及反應，迅速被制伏，辦案人員起獲2把模擬槍2把、20發子彈，及230萬元，870公克毒品，及電子秤等。