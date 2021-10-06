聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／義氣？兩男被警查獲500公克毒品 爭相說：是我的！
新北市警方1日在三重地區街頭，看見2名男子走下黑色賓士車，盤查發現43歲林姓男子手上拎著五百多公克安非他命，嘴裡不斷示意30歲鍾姓男子：沒你的事、趕快離開。鍾男反而不斷向警方主張：毒品是我的。兩人爭相認罪令員警很傻眼，依共同持有統統移送地檢署。
三重警分局二重派出所警員張維文、葉柏辰，1日晚間8時許巡邏經過捷運先嗇宮站附近，瞥見路旁賓士轎車走下2個人，其中較年長的林姓男子手上拎著塑膠袋，看見警察靠近，馬上用眼神示意比較年輕的鍾姓男子趕快離開。
員警分別盤查2人、詢問彼此關係，林男聲稱對方是朋友，鍾男則說他是我叔叔，但是不知道名字。後來林男直接坦承塑膠袋裡有3包安非他命（共502.6公克），嘴裡不停對警方說：不關他的事。並要求鍾男離開。但鍾男反而主動擠過來，不斷對著員警說：毒品是我的。
最後2人都被帶返派出所，對於持有毒品相關細節避重就輕。警方懷疑他們是同夥，要不是剛剛買到毒品，就是準備賣給別人，尚未完成交易就被查獲。警方偵詢後認定共同持有，依違反毒品危害防制條例移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言