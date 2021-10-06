影／義氣？兩男被警查獲500公克毒品 爭相說：是我的！

新北市警方1日在三重地區街頭，看見2名男子走下黑色賓士車，盤查發現43歲林姓男子手上拎著五百多公克安非他命，嘴裡不斷示意30歲鍾姓男子：沒你的事、趕快離開。鍾男反而不斷向警方主張：毒品是我的。兩人爭相認罪令員警很傻眼，依共同持有統統移送地檢署。

三重警分局二重派出所警員張維文、葉柏辰，1日晚間8時許巡邏經過捷運先嗇宮站附近，瞥見路旁賓士轎車走下2個人，其中較年長的林姓男子手上拎著塑膠袋，看見警察靠近，馬上用眼神示意比較年輕的鍾姓男子趕快離開。

員警分別盤查2人、詢問彼此關係，林男聲稱對方是朋友，鍾男則說他是我叔叔，但是不知道名字。後來林男直接坦承塑膠袋裡有3包安非他命（共502.6公克），嘴裡不停對警方說：不關他的事。並要求鍾男離開。但鍾男反而主動擠過來，不斷對著員警說：毒品是我的。