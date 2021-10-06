竹市派出所長休假聚餐遭狹怨報復砍傷 林智堅：很不捨

新竹市三分局中華派出所王姓所長日前利用休假與同事聚餐，卻遭曾逮捕的董姓男子持生魚片刀突襲，造成頸部、頭部多處撕裂傷，送醫縫了70多針，目前在家休養；新竹市長林智堅今前往慰問，他說，很不捨王姓所長因過去公務，卻偶然遭犯案者突襲。

警方指出，王男去年12月時任第二分局偵查隊偵查員，曾偵辦董男涉嫌槍砲案件。本月3日，王在餐廳看見董，起初只覺得面熟，不料卻被董姓認出，直接走到廚房持生魚片刀攻擊王的頸部，幸虧王機警反擊，才沒有生命危險。董隨即被王與同事壓制，警詢後依殺人未遂罪嫌移送，檢察官向法官聲押獲准。

林智堅今天上午帶慰問金與水果前往王男中慰問，他說，感謝所有警員堅守崗位、維護治安，對於挑戰公權力者也絕不寬貸。