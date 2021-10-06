持8種凶器刺殺190處傷口 台南殺母凶嫌二審宣判出爐

台南佳里區30歲李姓男子患思覺失調症，去年9月底才從療養院被接回家，由母親照顧，不滿母親干涉其交友，還懷疑母親想害他，10月22日深夜爭執後，他持利剪刺殺母親後，取出水果刀、鐵鎚等八種凶器刺殺、敲打頭部，致全身計190處銳器傷、刮擦傷送醫不治，一審認李對直系血親尊親屬犯殺人罪處18年，執刑完畢後監護5年，李再提上訴，二審判決李應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，監護5年部分撤銷，改執行前令入相當處所，監護5年，可上訴。

他當庭認罪表示，當時狗在家裡叫，他有聽警察在外的聲音，過了幾分鐘後，他覺得後悔了，趁母親還活著，趕快開門，叫警察快叫救護車，「想救媽媽但沒有救回來」。

凶嫌父親也是死者的丈夫說，他的心情很難過、很矛盾，身為一個爸爸，希望給兒子改過自新之機會，希望兒子有一天病情能好轉，可以好好照顧自己。

審理時，院方提出剪刀、水果刀、檳榔刀、電烙鐵、燈管及鐵鎚等凶器畫面，李坦承持該凶器刺殺母親，法官詢及犯案過程及扣案剪刀如何使用，他說「忘記了」。法官提及李持凶器刺殺，造成李母頭、胸、身軀及四肢全身190處大小傷口等語，他質疑「傷口有那麼多？」，法官說明，依法醫研究所解剖鑑定報告，計167處銳器傷、23處刮擦傷。李這才靜默不語。

李的辯護人表示，李17歲時即有妄想症送醫紀錄，期間也有就醫及嘉南療養院住院紀錄，且據員警所言，當時李提到「拜託你拿槍射死我」等語，認李處於精神疾病發病狀態下動手，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不辨識其行為違法或辨識行為能力顯著降低。

一審合議庭審酌，李男因罹患思覺失調症而對母親產生被害妄想，對母親的作為有錯誤解釋、思想扭曲及妄想性思考，而認為母親干涉其交友及外出自立、長期欺騙、強迫其服藥並將其送醫治療，而心生不滿，於質問母親過程中發生些微爭執，因而怨恨情緒爆發萌生殺意，不顧母親長期照顧、養育恩情及愛護，對她驟下殺手，持利刃、鐵榔頭等8種器械猛力攻擊其頭、頸、胸、腹、臀及手腳，致母親身中多達190處傷口，且刺擊力道之猛烈並刺穿其右肺、橫膈膜及肝臟，手段極為兇殘，致母親在驚懼痛苦下死亡，生命法益被永久剝奪而不能回復，並使家屬痛失至親，李男執利器殺害母親之舉，所為實嚴重悖離倫常、法治觀念，犯罪情節嚴重。