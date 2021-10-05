快訊

桌球亞錦賽／明顯擦邊球誤判 莊智淵關鍵抗議不成球迷炸鍋

潘孟安今晚低調赴醫院 探視挖眼案無辜女店員

休閒場所鬆綁首日 三重警強化執行臨檢

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局因應中央流行疫情指揮中心宣布自今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範，也許因為還是上班日，消費人群不算多，也都很配合防疫及臨檢。

今晚三重警分局特別針對電子遊戲場所、資訊休閒場所、MTV、KTV、桌遊等89處所，由分局長帶隊臨檢，共動員百餘名警力，要求對開放式座位區及店內各樓層獨間包廂一併嚴格檢查，避免業者投機心態，同時要求消費者確實佩戴口罩、保持室內安全社交距離，以符合指揮中心規定。

三重警分局表示，疫情雖趨緩，營業限制鬆綁，但警方仍會持續不定期規劃實施臨檢，每天也會加強巡查，此外汽車旅館及旅宿業者也應負起社會責任，若發現特定房間有不正常人流出入，或疑有人在內施用毒品、開毒趴，應落實通報機制，否則除罰鍰外，最重可處停業或勒令歇業。

今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，三重警分局晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範。圖／警方提供
今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，三重警分局晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範。圖／警方提供
今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，三重警分局晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範。圖／警方提供
今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，三重警分局晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範。圖／警方提供
今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，三重警分局晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範。圖／警方提供
今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，三重警分局晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範。圖／警方提供

臨檢 疫情

延伸閱讀

高市6家KTV復業獲准 首日已有多組預約開唱

轉型自助KTV 金錢豹中港店三樓獲通過

新北18間業者申請復業 16家是KTV

台中市府同意20家KTV復業 金錢豹「無女陪侍」可開店了

相關新聞

潘孟安今晚低調赴醫院 探視挖眼案無辜女店員

屏東縣超商無辜女店員遭挖眼案震驚全台，地方惶恐議論，縣長潘孟安臉書近來湧入大量網友留言，質疑縣府處理此事態度、溫度不足，...

復健漫漫長路 屏東超商女店員家屬重新接受捐款

屏東高樹鄉潘姓超商女店員遭思覺失調症患者攻擊案，外界熱心捐款，原本昨天潘女哥哥表示，捐款已足夠，今天改口表示，後續還要多...

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院...

從小燈泡到屏東挖眼案 蔡總統有看見國人對社會安全網的焦慮嗎？

昨天網路社群上發起了捐款給屏東超商女店員的活動，該名女店員在工作時遭顧客暴力相向，不但臉部嚴重受傷，還有失明之虞。事件主角是我們每天都會接觸到的對象，民眾關注度極高，捐款行動快速在網路上串連，迄今沒有消退的跡象。...

桃園男搶皮包逃逸遇愛狗同好 被包圍後驚他是警察

桃園市劉姓男子3日在中壢飛車搶奪路人皮包後棄車逃逸，昨天半夜在公園遇到下班遛狗的員警攀談，一時愛狗心噴發，又誤以為員警也...

越裔母女走私肉品驗出非洲豬瘟 檢方請求從重量刑

8月19日警方在新莊查緝走私肉品、菸品，發現查緝的倉庫內有月餅、火腿、荷葉豬肉捲等熟食，稽查人員將豬肉送驗，竟驗出非洲豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。