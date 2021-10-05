休閒場所鬆綁首日 三重警強化執行臨檢

新北市三重警分局因應中央流行疫情指揮中心宣布自今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範，也許因為還是上班日，消費人群不算多，也都很配合防疫及臨檢。

今晚三重警分局特別針對電子遊戲場所、資訊休閒場所、MTV、KTV、桌遊等89處所，由分局長帶隊臨檢，共動員百餘名警力，要求對開放式座位區及店內各樓層獨間包廂一併嚴格檢查，避免業者投機心態，同時要求消費者確實佩戴口罩、保持室內安全社交距離，以符合指揮中心規定。