休閒場所鬆綁首日 三重警強化執行臨檢
新北市三重警分局因應中央流行疫情指揮中心宣布自今天開始有條件開放KTV等休閒場所營業，晚上特別規畫擴大臨檢勤務，去看看首日鬆綁的娛樂群聚場所，是否符合防疫規範，也許因為還是上班日，消費人群不算多，也都很配合防疫及臨檢。
今晚三重警分局特別針對電子遊戲場所、資訊休閒場所、MTV、KTV、桌遊等89處所，由分局長帶隊臨檢，共動員百餘名警力，要求對開放式座位區及店內各樓層獨間包廂一併嚴格檢查，避免業者投機心態，同時要求消費者確實佩戴口罩、保持室內安全社交距離，以符合指揮中心規定。
三重警分局表示，疫情雖趨緩，營業限制鬆綁，但警方仍會持續不定期規劃實施臨檢，每天也會加強巡查，此外汽車旅館及旅宿業者也應負起社會責任，若發現特定房間有不正常人流出入，或疑有人在內施用毒品、開毒趴，應落實通報機制，否則除罰鍰外，最重可處停業或勒令歇業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言