復健漫漫長路 屏東超商女店員家屬重新接受捐款

被挖眼攻擊的屏東高樹潘姓女超商店員，上周六鼻梁重建手術後，後續還有多次手術，復健路途漫長，會有一段長時間無法工作，家屬感謝外界的善款支持。圖／莊全成提供

屏東高樹鄉潘姓超商女店員遭思覺失調症患者攻擊案，外界熱心捐款，原本昨天潘女哥哥表示，捐款已足夠，今天改口表示，後續還要多次手術，復健路漫長，繼續接受各界愛心捐款。

潘姓超商女店員遭思覺失調症患者攻擊案，引發社會關切，各界愛心捐款不斷，由於法令規定，縣府不能發起個案專戶募款，潘女哥哥開私人帳戶，縣府由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款直接進到個案帳戶。

原本潘女哥哥昨天表示，善款已足夠，婉拒各界捐款，今天改口表示，接受外界捐款後，有接不完的電話，他要照顧妹妹，身心俱疲，擔心無法全心照顧妹妹，所以聯絡埔鹽家庭服務中心已經足夠支應醫藥費和相關費用。

潘女哥哥表示，家人知道他做這個決定很錯愕，妹妹未來復健之路漫長，擔心婉拒捐款影響後續治療，所以決定重開帳戶，繼續接受外界捐款。