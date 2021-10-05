男子住五星級飯店裝毒品 警查獲近3000包毒咖啡
北市警方昨晚接獲信義區一間五星級飯店業者通報，指有男子疑在房內施用毒品，警方到場適逢男子正要退房，當場予以攔阻並查獲近3000包毒咖啡，依法送辦、溯源追查。
台北市警察局信義分局三張犁派出所長陳俊銘昨晚11時許執行巡邏勤務時，接獲轄內一間五星級飯店業者通報，稱其工作人員清房時發現有住客疑在房內施用毒品。
陳俊銘隨即率員前往查處，先行詢問飯店櫃台人員事發經過及狀況，同時間卻見這名可疑男子正攜帶行李到飯店1樓櫃台辦理退房，看見警方就心虛急往電梯逃離。
警方見狀隨即跟上攔阻，28歲柯姓男子神情慌張直稱「我要找律師」，且拒絕出示證件配合警方盤查，應答內容都避重就輕。
經陳俊銘予以勸誡並告知法律後果，柯男才坦承有施用毒品一事，隨後配合警方回派出所接受調查，他供稱自認五星級飯店可躲避警方查緝，所以才入住進行毒品分裝，隨後也主動交付藏於行旅箱內的2871包（毛重約20公斤）毒咖啡包，市價約近新台幣150萬元。
全案詢後將柯男依涉違反毒品危害防制條例罪移請台北地檢署偵辦，警方後續將持續追查有無販毒情事和毒品上游來源。
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