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桃園男搶皮包逃逸遇愛狗同好 被包圍後驚他是警察

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市劉姓男子3日在中壢飛車搶奪路人皮包後棄車逃逸，昨天半夜在公園遇到下班遛狗的員警攀談，一時愛狗心噴發，又誤以為員警也是「毒友」而放下戒心，雙方聊了1個小時後突然被警網包圍，劉男這才驚覺遇到警察，但為時已晚，身上針筒被起獲，搶奪得手的證件也被找出，警方依搶奪、毒品罪嫌將他帶回偵辦。

中壢警方前天下午5時許獲報，一男子騎乘機車搶奪女子皮包後逃逸，但因男子變造車牌，又中途棄車改為徒步，專案小組經調閱周邊監視器，掌握涉案劉姓男子（45歲）逃逸方向、特徵及號牌，並通報各分局協助攔查；桃園警分局埔子派出所獲報，在公務群組轉告員警加強查緝。

埔子所員警王孝慈事發時剛好下班，前天晚上11時許正帶著愛犬「肉圓」在桃園區龍鳳公園散步，碰巧遇見劉男，便藉機上前攀談，由於劉平時愛狗，兩人「相談甚歡」，聊了一個多小時，但劉仍未放下戒心，未告知真實身分，僅化名「高天民」，讓王孝慈決定換個方式試探。

王孝慈見劉男在夏天晚上披著外套，研判可能是因吸毒導致怕冷，便假稱自己有在吸毒。劉男一聽大喜，話題從養狗轉為分享施用毒品「心得」，同時也放下戒心，向王孝慈表露真實身分；王確定眼前是搶奪犯後，暗中通知警力支援。

埔子所及轄區龍安所獲報，警網於昨天0時許趕到現場。劉男見警察趕到，還不忘叮囑「毒友」要謊稱是表兄弟聊天，然而他話音未落，就聽到員警叫出「肉圓」，又看到小狗跑上前跟員警撒嬌，一時愣住，不知發生何事。

劉男回神看向王孝慈，問為何警察知道狗的名字，王孝慈這時才揭露身分「因為我也是警察」，讓劉男當場傻眼。警方隨後在劉身上起出注射毒品用針筒，並在公園廁所內查獲被害女子證件等證物，依搶奪、毒品罪嫌將他逮捕，並交由中壢分局帶回偵辦。

劉姓男子搶奪皮包後逃逸，在公園遇到遛狗員警，一時愛狗心噴發，又以為對方是吸毒同好放下戒心，被逮。記者楊湛華／翻攝
劉姓男子搶奪皮包後逃逸，在公園遇到遛狗員警，一時愛狗心噴發，又以為對方是吸毒同好放下戒心，被逮。記者楊湛華／翻攝
桃園市警察局長陳國進表揚員警王孝慈，頒贈獎勵金及好警茶。記者楊湛華／翻攝
桃園市警察局長陳國進表揚員警王孝慈，頒贈獎勵金及好警茶。記者楊湛華／翻攝
桃園分局埔子所員警王孝慈（左）下班遛狗，在公園巧遇在逃搶奪犯，經1個多小時攀談並通知警網到場，成功逮人。記者楊湛華／翻攝
桃園分局埔子所員警王孝慈（左）下班遛狗，在公園巧遇在逃搶奪犯，經1個多小時攀談並通知警網到場，成功逮人。記者楊湛華／翻攝

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