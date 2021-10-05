桃園男搶皮包逃逸遇愛狗同好 被包圍後驚他是警察

桃園市劉姓男子3日在中壢飛車搶奪路人皮包後棄車逃逸，昨天半夜在公園遇到下班遛狗的員警攀談，一時愛狗心噴發，又誤以為員警也是「毒友」而放下戒心，雙方聊了1個小時後突然被警網包圍，劉男這才驚覺遇到警察，但為時已晚，身上針筒被起獲，搶奪得手的證件也被找出，警方依搶奪、毒品罪嫌將他帶回偵辦。

中壢警方前天下午5時許獲報，一男子騎乘機車搶奪女子皮包後逃逸，但因男子變造車牌，又中途棄車改為徒步，專案小組經調閱周邊監視器，掌握涉案劉姓男子（45歲）逃逸方向、特徵及號牌，並通報各分局協助攔查；桃園警分局埔子派出所獲報，在公務群組轉告員警加強查緝。

埔子所員警王孝慈事發時剛好下班，前天晚上11時許正帶著愛犬「肉圓」在桃園區龍鳳公園散步，碰巧遇見劉男，便藉機上前攀談，由於劉平時愛狗，兩人「相談甚歡」，聊了一個多小時，但劉仍未放下戒心，未告知真實身分，僅化名「高天民」，讓王孝慈決定換個方式試探。

王孝慈見劉男在夏天晚上披著外套，研判可能是因吸毒導致怕冷，便假稱自己有在吸毒。劉男一聽大喜，話題從養狗轉為分享施用毒品「心得」，同時也放下戒心，向王孝慈表露真實身分；王確定眼前是搶奪犯後，暗中通知警力支援。

埔子所及轄區龍安所獲報，警網於昨天0時許趕到現場。劉男見警察趕到，還不忘叮囑「毒友」要謊稱是表兄弟聊天，然而他話音未落，就聽到員警叫出「肉圓」，又看到小狗跑上前跟員警撒嬌，一時愣住，不知發生何事。