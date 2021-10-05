快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

聯合報 / 記者陳弘逸潘欣中王昭月／高雄即時報導

屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院；院方表示，已啟動社服補助機制，潘女健保以外的醫療費用，院方將全額補助，讓病人和家屬無後顧之憂的醫療及休養。

院方表示，潘女9月26日緊急送到高雄長庚醫院救治，院方在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為她治療。

案發當天，院方立即由眼科醫師幫潘女眼部結膜撕裂傷進行縫合手術，術後至今無視網膜剝離等併發症，後續仍需密切追蹤；10月2日由耳鼻喉科及整形外科團隊為她進行第二次手術，重建眼窩內壁骨折，為避免手術傷痕留疤，醫療團隊採鼻內視鏡微創手術治療，也縮短術後恢復時間。

高雄長庚醫療團隊表示，病人目前尚在急性壓力創傷階段，未來一周會幫潘女進行精神評估治療、心理諮商及用藥控制等，預計1至2周後出院後可安排出院，建議持續門診追蹤。

目前潘女狀況逐漸好轉，院方轉述，潘女和家屬都感謝外界的協助與關心。同時院方允諾，會持續提供潘女最專業完整的醫療服務，所有的自費醫療費用也會全額補助。

屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院。圖／莊全成提供
屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院。圖／莊全成提供
屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院。圖／莊全成提供
屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院。圖／莊全成提供
屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院。圖／莊全成提供
屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院。圖／莊全成提供

長庚 整形 屏東

延伸閱讀

挖眼案女店員帳戶被公開了 他存款剩1萬也要「怒捐款」

屏東養豬場白天槍響 警查獲作案槍彈逮捕3人

挖眼案潘孟安臉書遭洗版 縣府今駁斥作為消極

屏東挖眼案 侯友宜提修法「延長精神病患監護期」

相關新聞

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院...

昔日親手逮槍砲犯 警所長餐敘被認出遭砍縫70多針

新竹市警察局一名王姓所長3日晚間與幾名警察同事利用休假聚餐，卻碰上一名曾遭王逮捕、有槍砲前科的董姓男子，對方認出王姓所長...

從小燈泡到屏東挖眼案 蔡總統有看見國人對社會安全網的焦慮嗎？

昨天網路社群上發起了捐款給屏東超商女店員的活動，該名女店員在工作時遭顧客暴力相向，不但臉部嚴重受傷，還有失明之虞。事件主角是我們每天都會接觸到的對象，民眾關注度極高，捐款行動快速在網路上串連，迄今沒有消退的跡象。...

桃園男搶皮包逃逸遇愛狗同好 被包圍後驚他是警察

桃園市劉姓男子3日在中壢飛車搶奪路人皮包後棄車逃逸，昨天半夜在公園遇到下班遛狗的員警攀談，一時愛狗心噴發，又誤以為員警也...

越裔母女走私肉品驗出非洲豬瘟 檢方請求從重量刑

8月19日警方在新莊查緝走私肉品、菸品，發現查緝的倉庫內有月餅、火腿、荷葉豬肉捲等熟食，稽查人員將豬肉送驗，竟驗出非洲豬...

不滿吃完鵝肉店被大聲提醒付錢 酒客持球棒砸人與店家互告

基隆市成功一路有一家鵝肉店今天凌晨發生店家和酒客衝突，雙方打成一團，還有人持球棒砸人，警方獲報後立即派遣線上警力、分局偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。