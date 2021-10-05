屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

屏東高樹潘姓超商女店員日前遭楊姓思覺失調症患者攻擊雙眼，經過高雄長庚醫院兩次手術治療後，恢復情形良好，有望1至2周後出院；院方表示，已啟動社服補助機制，潘女健保以外的醫療費用，院方將全額補助，讓病人和家屬無後顧之憂的醫療及休養。

院方表示，潘女9月26日緊急送到高雄長庚醫院救治，院方在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為她治療。

案發當天，院方立即由眼科醫師幫潘女眼部結膜撕裂傷進行縫合手術，術後至今無視網膜剝離等併發症，後續仍需密切追蹤；10月2日由耳鼻喉科及整形外科團隊為她進行第二次手術，重建眼窩內壁骨折，為避免手術傷痕留疤，醫療團隊採鼻內視鏡微創手術治療，也縮短術後恢復時間。

高雄長庚醫療團隊表示，病人目前尚在急性壓力創傷階段，未來一周會幫潘女進行精神評估治療、心理諮商及用藥控制等，預計1至2周後出院後可安排出院，建議持續門診追蹤。