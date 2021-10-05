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電子遊藝場今有條件開放 中警上廣播：持續規劃臨檢

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第五警分局副分局長楊明哲（左），在今天上午接受警廣電台訪問，分享未來分局工作重點。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局副分局長楊明哲（左），在今天上午接受警廣電台訪問，分享未來分局工作重點。圖／第五警分局提供

隨著新冠肺炎疫情逐漸降溫，經濟部也在昨天公告，電子遊戲場等5類營業場所，從今天起可有條件開放，台中市第五警分局副分局長楊明哲今天上午前往警廣受訪時，特別提到，隨著疫情趨緩，電子遊戲場原都暫停營業，但從今天起將有條件開放，分局將持續安排臨檢、稽查勤務，確保業者遵守相關防疫規定。

台中市第五警分局副分局長楊明哲在今天上午10時許，前往警察警察廣播台中分台「945會客室」的節目，楊在節目中分享隨著疫情逐漸趨緩後，分局未來的工作重點，包括預防詐騙、取締賭博電玩、交通安全宣導等。

楊明哲說，經濟部在昨天已經公告「電子遊戲場」、「資訊休閒」、「視聽歌唱」、「錄影節目帶播映」、「桌遊、麻將休閒館」等五類營業場所防疫指引，過去疫情期間，轄內的電子遊戲場業都是暫停營業狀態，但從今天起，有條件開放，分局將持續規劃臨檢勤務、取締轄內合法掩護非法的賭博性電玩，展現取締賭博電玩的決心與魄力。

他提到，預防詐騙部分，近期詐騙集團詐騙手法五花八門，例如謊稱可處理信用瑕疵借貸、解除分期付款等詐騙手法等，但詐騙手法萬變不離其宗，最終目的皆是「要錢」，請民眾遇事務必保持冷靜，切勿讓歹徒操控情緒，並可撥打110或165查證報案。

他說，雙十連假即將到來，分局已針對連假假期易壅塞路段，提前規劃警力疏導車流，全力維持交通順暢與行車安全，用路人可以收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開塞車路段，另外也提醒市民，轄區大坑風景區的大坑3號、4號、9-1號、10號步道，因施工維護暫時封閉，不對外開放，請民眾勿擅入，以維護自身安全。

詐騙集團 台中市 警察

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