昔日親手逮槍砲犯 警所長餐敘被認出遭砍縫70多針

新竹市警察局一名王姓所長3日晚間與幾名警察同事利用休假聚餐，卻碰上一名曾遭王逮捕、有槍砲前科的董姓男子，對方認出王姓所長，疑挾怨報復，竟偷偷去餐廳拿生魚片刀，趁王不注意朝其頸部、頭部狂砍，王與同事奮力反擊，將董當場壓制，但王也負傷送醫，經救治無礙，警方依殺人未遂罪嫌移送，檢察官向法官聲請羈押獲准。

據悉，董男去年曾持槍遭王姓所長與其他刑警逮捕，3日晚間他與兩名友人到一間日本料理店，碰巧遇上王男與幾名警察同事聚餐，董疑挾怨報復，仗著酒氣去廚房拿生魚片刀，走向背對他的王對其狂砍，王奮力反擊，頸部、頭部、手指都受傷，最後將董壓制，王則送醫縫了70多針，目前無礙休假靜養中。

董男初步供稱，他與王男沒有糾紛，當下是喝酒醉才會動手，碰上王之前就已經與朋友喝完兩支高粱酒，事後感到後悔。