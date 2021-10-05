屏東養豬場白天槍響 警查獲作案槍彈逮捕3人

屏東縣里港鄉某養豬場9月30日下午驚傳槍響，警方到場後被害人驚魂未定，成立專案小組調閱相關資料，鎖定黃姓（57歲）、劉姓（59歲）、楊姓（43歲）男子3人涉有重嫌，隔天兵分多路陸續逮捕3人，並起出犯案非制式90手槍1支、彈殼1枚。里港警分局長鄭頴聰表示，槍砲彈藥刀械管制條例已於去年修正施行，持有改造槍枝和制式槍枝同罪，將面臨5年以上有期徒刑，

警方調查，黃姓男子與被害人為養豬場同事，平時感情不睦，因故產生嫌隙後挾怨報復，9月30日下午3時23分在里港鄉某養豬場相約談判，黃夥同劉姓和楊姓友人到場助勢，雙方一言不合，楊竟拿持預藏槍枝朝被害人射擊一槍，所幸被害人閃避未被擊中，3人犯案後即駕車逃逸。