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屏東養豬場白天槍響 警查獲作案槍彈逮捕3人
屏東縣里港鄉某養豬場9月30日下午驚傳槍響，警方到場後被害人驚魂未定，成立專案小組調閱相關資料，鎖定黃姓（57歲）、劉姓（59歲）、楊姓（43歲）男子3人涉有重嫌，隔天兵分多路陸續逮捕3人，並起出犯案非制式90手槍1支、彈殼1枚。里港警分局長鄭頴聰表示，槍砲彈藥刀械管制條例已於去年修正施行，持有改造槍枝和制式槍枝同罪，將面臨5年以上有期徒刑，
警方調查，黃姓男子與被害人為養豬場同事，平時感情不睦，因故產生嫌隙後挾怨報復，9月30日下午3時23分在里港鄉某養豬場相約談判，黃夥同劉姓和楊姓友人到場助勢，雙方一言不合，楊竟拿持預藏槍枝朝被害人射擊一槍，所幸被害人閃避未被擊中，3人犯案後即駕車逃逸。
里港警分局立成立專案小組，查訪鎖定住在鹽埔鄉的黃姓男子等3人涉有重嫌，即報請屏東地方檢察署指揮偵辦，在嫌犯可能藏身處所埋伏，但劉狡猾，事發後逃離並藏身高雄；另楊因有玩攀岩嗜好，輕易從3樓樓頂延牆垣爬至一樓逃離，警方不放棄，漏夜追緝，案發隔日清晨於九如鄉逮捕歸案，並扣得犯案非制式手槍1支，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。
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