越籍移工酒後衝突5打2 警獲報追查…7人全逾期停留
台北市大安警分局昨天獲報轄內有移工打群架，警方到場時現場人員四散逃逸，僅2名阮姓越籍移工落網，隨後調閱監視器畫面追查，再查出5名越籍移工到案，清查發現7人皆是逾期停居留者，案發當時是因酒後細故起口角，警詢後依違反入出國及移民法、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。
警方調查，阮姓男子等7人昨天凌晨3時許在台北市大安區臨江街上一處飲食攤內飲宴，因酒後細故起爭執，2名阮男被其他5人圍毆；民眾被吵鬧聲影響，報警到場時，打人5人分3路逃跑，僅被打的2人留在現場。
警方調閱監視器畫面追人，鎖定一行人窩藏據點，在吉林路一處民宅內，昨天上午10時集結移民署人員、轄區警力衝入民宅，當場查獲逃逸離場、剛入睡不久的5名男子。
他們多次謊報身分，皆被一一識破，事後清查確定全案7人都是逾期停居留者，全都20多歲，皆已逃逸許久，平時在北部打零工維生；警詢後依法送辦。
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