逾期居留7越籍移工宵夜鬥毆逃逸 6小時內全落網

7名逾期居留的越南籍移工4日凌晨在台北市大安區一處攤販用餐，卻因酒後細故爭吵鬥毆，警方獲報到場時均已逃逸，經6小時內追查全數落網。（翻攝照片） 中央社

有7名逾期居留的越南籍移工4日凌晨在台北市大安區一處攤販用餐，卻因酒後細故爭吵鬥毆，警方獲報到場均已逃逸，積極追查後在6小時內全數查獲，全案詢後依法送辦。

台北市警察局大安分局今天召開記者會，安和路派出所長高詮恩表示，4日凌晨3時30分許接獲110轉報，指轄內臨江街有越籍移工打群架，立即啟動快打部隊到場，但涉嫌鬥毆者均已四散。

經調查了解，本案緣起於2名阮姓越籍移工和另5名越籍移工於攤販用餐時，雙方因酒後細故爭吵所致。

警力先行追緝遭圍毆的2名阮姓移工到案後，持續調閱監視畫面追查，發現涉有重嫌的另5名越籍移工分3路逃竄，並迅速鎖定其藏匿於北市吉林路一處巷弄內的5樓分租套房。

大批警力會同移民署台北市專勤隊及轄區警方於當天上午10時，趁5嫌精神狀況仍恍惚之際，順利進入其藏匿處，但5嫌多次謊報身分企圖矇混過關，最終仍被警方一一識破，一網打盡。

警方偵查過程中發現涉案7名越籍移工都是逾期居留，全案詢後依涉聚眾鬥毆罪、違反入出國及移民法相關法令送辦。