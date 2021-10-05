挖眼案捐款洗版PTT！前超商女店員有感捐3萬 餘額曝光看了心疼

潘姓超商女店員遭罹患思覺失調楊姓男子暴力攻擊，經2次手術，目前正住院治療，親友、社會大眾持續集氣，盼她能挺過難關。圖／莊全成提供

屏東超商女店員遭挖眼案，消息一出引起全台灣人關注，近日善心人士更在PTT刷一波捐款文，截至目前已突破1058篇。鄉民捐款金額從數十元吃飯預算到上萬元都有，其中有一名曾當過超商店員的女網友感觸特別深，大手筆捐出3萬元，餘額數字卻讓其他網友也替他心疼。

這名網友昨日晚間發文，按系列文慣例貼出捐款資訊，直言「政府不幫忙的，至少我們還能幫忙」，並透露自己其實也才剛離開超商一個月，對這次不幸事件感觸相當深刻。他大方捐出了3萬元，餘額只剩下4925元，不過他卻樂觀表示這樣「比我亂花錢還更有意義」，感動不少人。

該名網友大方捐出了3萬元，餘額只剩下4925元，卻表示這樣「比我亂花錢還更有意義」。圖擷自PTT

有網友看到帳戶餘額不到5千，希望原PO在幫助別人之餘也能量力而為。原PO則表示20號發薪水，只要不喝飲料到發薪日可能還能剩2千元，希望大家不用替他擔心。

原PO也透露自己跑到雙北工作，「（早餐30+午餐80+晚餐80）×15=2850」，有時買便當會吃不完，實際上有機會可以花得更少。也有人看到這番善舉，表示如果沒辦法撐到月底「哥請你一天的飯錢」。

捐款系列文據統計金額累積已突破百萬元，PTT八卦版版標也標示「善款已足夠 心意到了即可」。不過仍不斷有善心湧入，希望能幫助無辜受害的超商女店員重獲光明。