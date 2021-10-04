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挖眼案女店員帳戶被公開了 他存款剩1萬也要「怒捐款」

聯合新聞網 / 綜合報導

宅神朱學恒聯繫上挖眼案女店員哥哥，公開了受害者私人帳戶。圖／取自阿宅萬事通事務所
宅神朱學恒聯繫上挖眼案女店員哥哥，公開了受害者私人帳戶。圖／取自阿宅萬事通事務所

屏東便利商店女店員遭列管患者攻擊挖眼，受傷後做了視網膜手術與鼻梁重建手術，家屬透露至少再動三次手術，醫療費龐大，但縣府依法不得提供帳號募捐。不過，宅神朱學恒聯繫上女店員哥哥，公開了當事者私人帳戶，表示「此案實在太過特別」萬般無奈才公布這樣的資料，並湊了通告費十萬元全「匯出」，也令PTT鄉民喊「就在等這個帳戶」紛紛貼出匯款證明。

朱學恒在臉書「阿宅萬事通事務所」發文，潘妹妹大學就休學養家，這份店員的工作她做了四年，9月底因提醒精神病患傷害累犯戴好他的口罩而遭攻擊，潘妹妹被緊急送醫時，左眼球塌裂、鼻梁碎裂、腦震盪、視網膜剝離，眼眶骨碎裂，比很多車禍傷患傷勢還要嚴重，手術仍有許多自費的部分，視網膜可能要追蹤兩年，修復期間不能出力、不能搬重物，「是否可以重返職場這件事情，沒有人可以確定」。

32歲的潘哥哥說，慶幸自己是妹妹出事後第一個接獲通知抵達現場的人，因為媽媽身體不好，至今沒讓媽媽看過事發監視器畫面，怕她身體承受不住昏倒。新聞報導中看到的妹妹勇敢又充滿了正能量，其實是因為哥哥不希望大家看到負面消息，現在他們一家只能靠正能量來撐下去，也聯繫了犯罪保護協會，安排諮商，妹妹才有機會重返社會。

潘哥哥指出，家裡是媽媽跟妹妹兩人共同生活，便利商店店員薪水兩萬多元很難有存款，潘妹妹原先不同意接受陌生人捐款。但她沒想過後面的各種支出該怎麼辦，身心復健道路又漫長，最後，潘哥哥說服了妹妹，「每一筆錢，他都會紀錄，只用來做生活支出跟醫藥費，而治癒的路很遙遠，如果真的有剩下來的金額，會再捐給其他需要的人」。

朱學恒幫助公開潘妹妹帳戶，潘哥哥則感謝大家的善心，「這些錢都會珍惜著用，因為亂用是會折福的」，甚至希望大家把電話寫在備註欄，讓他有機會一個一個打電話道謝。不過朱學恒跟潘哥哥說不用了，「這樣電話你會回不完的。國家沒有做好社會安全網，讓你們跌跤了，受創了，是我們對不起你，是我們虧欠你」。

隨後PTT鄉民激動不已，吶喊「就在等這個帳戶」、「X的，怒捐3000元」、「善事幫推，縣府可以反應快一點嗎」、「鄉民平常酸歸酸，但是每次看到大家一邊嘴還是一邊出一分力，大家是傲嬌膩」，瘋狂洗板PTT貼出自己的轉帳截圖力挺潘妹妹，還有存款只剩一萬多元的鄉民也要拿出晚餐錢50元「這是本窮鬼今天的晚餐錢，略盡綿薄之力」。

朱學恒 PTT 捐款

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