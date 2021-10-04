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屏東超商女遭暴力襲擊大眾想幫忙 縣府專線電話響不停

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣超商潘姓女店員9月26日遭患有思覺失調楊姓男子暴力襲擊，雙眼重傷、鼻梁碎裂，引發社會關注。屏東縣社會處鹽埔家庭服務中心提供的諮詢窗口電話，這幾天響不停，今天上午窗口接獲至少數十通來電詢問怎麼幫助她，幾乎幾分鐘就有一通電話，詢問如何捐款給潘女。

社會處指出，於法縣府不能針對特定對象提供帳號募捐，縣府與家屬討論後，民眾若有想要捐款，諮詢鹽埔家庭服務中心辦公室電話，會再提供潘女本人的帳戶號碼，這幾天，鹽埔家庭服務中心辦公室電話響不停，五線電話幾乎全滿，電話掛斷後，電話隨即又響起。

屏東縣長潘孟安說，他前天有與高雄長庚院長通過電話，潘女恢復狀況不錯，這個孩子很堅強，由於後續還有心理治療、醫療救護、生活照顧等，會請社會處協助。

社會處指出，涉及善款後續利用，仍需尊重家屬意見，有意捐款者請洽，社會處諮詢窗口鹽埔家庭服務中心，周一到周日都有同仁值班，辦公室電話08－7930669。累計捐款金額，社會處指出，家屬忙到還沒時間刷存摺簿子，也會提醒家屬，評估後續照顧等情況，若不需民眾捐善款，也要適時提出。

屏東縣超商潘姓女店員9月26日遭患有思覺失調楊姓男子暴力襲擊，雙眼重傷、鼻梁碎裂，引發社會關注，屏東縣社會處鹽埔家庭服務中心提供的諮詢窗口電話，這幾天電話響不停，今天上午窗口接獲至少數十通來電詢問，幾乎幾分鐘就有一通電話，詢問如何捐款給潘女。記者劉星君／攝影
屏東縣超商潘姓女店員9月26日遭患有思覺失調楊姓男子暴力襲擊，雙眼重傷、鼻梁碎裂，引發社會關注，屏東縣社會處鹽埔家庭服務中心提供的諮詢窗口電話，這幾天電話響不停，今天上午窗口接獲至少數十通來電詢問，幾乎幾分鐘就有一通電話，詢問如何捐款給潘女。記者劉星君／攝影
屏東縣超商潘姓女店員9月26日遭患有思覺失調楊姓男子暴力襲擊，雙眼重傷、鼻梁碎裂，引發社會關注，屏東縣社會處鹽埔家庭服務中心提供的諮詢窗口電話，這幾天電話響不停，今天上午窗口接獲至少數十通來電詢問，幾乎幾分鐘就有一通電話，詢問如何捐款給潘女。記者劉星君／攝影
屏東縣超商潘姓女店員9月26日遭患有思覺失調楊姓男子暴力襲擊，雙眼重傷、鼻梁碎裂，引發社會關注，屏東縣社會處鹽埔家庭服務中心提供的諮詢窗口電話，這幾天電話響不停，今天上午窗口接獲至少數十通來電詢問，幾乎幾分鐘就有一通電話，詢問如何捐款給潘女。記者劉星君／攝影

屏東縣 捐款 潘孟安

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