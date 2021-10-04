聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東超商女遭暴力襲擊大眾想幫忙 縣府專線電話響不停
屏東縣超商潘姓女店員9月26日遭患有思覺失調楊姓男子暴力襲擊，雙眼重傷、鼻梁碎裂，引發社會關注。屏東縣社會處鹽埔家庭服務中心提供的諮詢窗口電話，這幾天響不停，今天上午窗口接獲至少數十通來電詢問怎麼幫助她，幾乎幾分鐘就有一通電話，詢問如何捐款給潘女。
社會處指出，於法縣府不能針對特定對象提供帳號募捐，縣府與家屬討論後，民眾若有想要捐款，諮詢鹽埔家庭服務中心辦公室電話，會再提供潘女本人的帳戶號碼，這幾天，鹽埔家庭服務中心辦公室電話響不停，五線電話幾乎全滿，電話掛斷後，電話隨即又響起。
屏東縣長潘孟安說，他前天有與高雄長庚院長通過電話，潘女恢復狀況不錯，這個孩子很堅強，由於後續還有心理治療、醫療救護、生活照顧等，會請社會處協助。
社會處指出，涉及善款後續利用，仍需尊重家屬意見，有意捐款者請洽，社會處諮詢窗口鹽埔家庭服務中心，周一到周日都有同仁值班，辦公室電話08－7930669。累計捐款金額，社會處指出，家屬忙到還沒時間刷存摺簿子，也會提醒家屬，評估後續照顧等情況，若不需民眾捐善款，也要適時提出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言