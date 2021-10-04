疫情宅經濟、假投資詐騙飆升 警政署全國掃蕩339件

新冠肺炎疫情期間興起「宅經濟」，假投資詐騙飆升，警政署全國同步打擊詐欺，3個月來查獲339件，有不少幫派分子涉入；警政署長陳家欽今赴刑事局了解成果，表示「打詐就是掃黑」，將強化打擊能量，斬斷不法金流。

刑事局結合各警察機關，鎖定虛擬貨幣、金融商品、假博弈網站等假投資詐騙集團，查緝話務機房、洗錢水房、收簿集團、收購電信門號集團，要求溯源幕後金主及操控詐團的幫派成員。

這次行動從7月1日至上月30日，查獲詐團339件、1651人，查扣現金7104萬元及價值4626萬元的房屋、土地、汽車，有191人被法院裁定羈押，其中假投資詐團127件、879人，有竹聯幫孝堂、地堂、長堂、仁堂明仁會與天道盟太陽會、正義會及地方角頭涉入。

陳家欽說，投資型詐騙增加，財損非常高，機房設境外，發簡訊給被害人也在境外，甚至用虛擬貨幣洗錢，增加查緝難度，很多幫派組織隱藏幕後操縱，顯見詐騙是黑道不法金流。