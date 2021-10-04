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父販毒曾坐牢19歲兒也不學好 駕車攜毒衝撞警車被逮
嘉義市19歲蔡男昨晚駕車遭警方攔查，突然加速逃逸，從西區高速竄逃到東區，在吳鳳北路、光華路被警車圍捕包抄時，還衝撞警車，員警下車強制破窗將車內蔡男等5人押制，起出K他命、毒咖啡包百餘包及開山刀、斧頭，蔡等5名嫌犯仍在偵訊中。
地方人士感嘆，蔡男父親過去就曾販賣安非他命等毒品，因此入獄服刑，蔡男大概在這樣的環境下成長受影響，未成年就涉及刑案，之前還當過詐騙集團車手被逮，這次又因攜帶毒品、刀斧，逃避警方追緝衝撞警車，犯案越來越大真的麻煩。
據了解，昨晚8點55分嘉義市一分局北興派出所員警左西區中興路，發現深藍色轎車紅燈左轉博愛路，並發現該車牌的車主為協尋狀態、立即攔查，不料該車暫停假意配合盤查，又突然加速逃逸，從博愛路右轉自由路上北興路橋，再違規右轉進民權路，一路違規超速甚至逆向行駛逃避警方追緝。
警方立即通報線上警網，擋在吳鳳北路、光華路口，該車發現撞不過，又倒退往後撞另輛警車，卻遭2輛警車夾緊動彈不得，大批員警上前敲破車窗，蔡等5名男子才下車就範，5人下車後還跪地喊「對不起」，警方先在車內查扣開山刀、斧頭，之後並起出101包毒咖啡包、10包K他命及不明毒品，全案擬依毒品、加重妨害公務、公共危險罪嫌偵辦。
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