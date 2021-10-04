彰警破獲改造槍械工廠 縣長王惠美表揚

彰化縣警察局近日掃蕩轄內不法分子，刑事警察大隊偵二隊破獲改造槍械工廠，逮捕蔡姓主嫌及共犯2人，防止大批槍械流入市場危害治安，彰化縣長王惠美今天頒獎表揚有功人員。

副大隊長張安進表示，彰化刑大日前查獲毒品案，經持續溯源，發現蔡嫌等改造大批槍械，擁槍自重，且經常變換改造工廠位置，躲避查緝。

張安進說，歷經長達半年蒐證，報請南投地檢署李英霆、張姿倩檢察官指揮偵辦，9月11日時機成熟拂曉出擊，與南投縣政府警察局共同執行拘提、搜索，緝獲首謀蔡嫌與共犯2人到案，並查扣改造手槍成品1枝、改造手槍及長槍半成品1批、火藥1罐、子彈16顆、改造槍械大型機具、工具及零組件1批，查扣不法所得48萬多元。

今天縣長王惠美表揚查獲非法改造槍械的有功人員，縣警局長吳坤旭、刑大大隊長許忠彥與會。

王惠美說，非法槍械對社會治安的危害很大，縣警局為維護治安，在8月間進行幫派大掃蕩，檢肅竹聯幫南郡會創會長、竹聯幫台中分會等2名治平對象，以及12名相關成員，9月初再破獲重大改造槍械案，嫌犯已遭法院裁定羈押禁見，成果豐碩。