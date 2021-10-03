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假冒公安詐騙海外華人 台日聯手破詐騙話務機房
近年來不少旅居海外的台灣華僑及大陸人士，接獲詐騙電話因而受害，其中日本警方發現部分涉案話務機房來自台灣，刑事警察局和日本警察廳、東京警視廳展開合作，從今年1月起，陸續查獲7處詐欺機房，逮捕犯嫌29名，已知受害者約20多人，成功詐騙近2千萬日圓（折合新台幣約600萬元）。
刑事局解釋詐騙手法，詐團先致電旅居害外的被害人，聲稱一件由被害人署名寄到大陸的包裹，內含違禁物品，如今已由大陸公安進行調查；隨後將電話轉給假領事人員、假公安，再以聲稱要監管財產的老套手法，要求被害人交付存款。
台灣警方上個月由檢方指揮，再次鎖定台南市安平、永康區與嘉義市西區共3處可疑詐欺話務機房搜索，警方分別在這3處查獲黃姓、吳姓等13名犯嫌、並查扣手機、假公安文件、詐騙話術講稿、各式金錢約新台幣8萬元。
警方說，詐騙集團在中、南部地區設置機房，鎖定日本、澳門地區華人詐騙，為避免遭組織犯罪防制條例偵辦，以化整為零方式分散風險，將集團成員打散至多處機房據點，並頻繁搬遷增加查緝難度，警方除持續鎖定相關犯罪連結，擴大偵辦外，黃姓嫌犯等人也依組織、詐欺罪嫌送辦，目前以全數被羈押。
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