快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假冒公安詐騙海外華人 台日聯手破詐騙話務機房

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

近年來不少旅居海外的台灣華僑及大陸人士，接獲詐騙電話因而受害，其中日本警方發現部分涉案話務機房來自台灣，刑事警察局和日本警察廳、東京警視廳展開合作，從今年1月起，陸續查獲7處詐欺機房，逮捕犯嫌29名，已知受害者約20多人，成功詐騙近2千萬日圓（折合新台幣約600萬元）。

刑事局解釋詐騙手法，詐團先致電旅居害外的被害人，聲稱一件由被害人署名寄到大陸的包裹，內含違禁物品，如今已由大陸公安進行調查；隨後將電話轉給假領事人員、假公安，再以聲稱要監管財產的老套手法，要求被害人交付存款。

台灣警方上個月由檢方指揮，再次鎖定台南市安平、永康區與嘉義市西區共3處可疑詐欺話務機房搜索，警方分別在這3處查獲黃姓、吳姓等13名犯嫌、並查扣手機、假公安文件、詐騙話術講稿、各式金錢約新台幣8萬元。

警方說，詐騙集團在中、南部地區設置機房，鎖定日本、澳門地區華人詐騙，為避免遭組織犯罪防制條例偵辦，以化整為零方式分散風險，將集團成員打散至多處機房據點，並頻繁搬遷增加查緝難度，警方除持續鎖定相關犯罪連結，擴大偵辦外，黃姓嫌犯等人也依組織、詐欺罪嫌送辦，目前以全數被羈押。

台日警方合作，偵破國內詐騙話務機房，查獲手機、贓款等證物，並逮捕黃姓男子等人。記者廖炳棋/翻攝
台日警方合作，偵破國內詐騙話務機房，查獲手機、贓款等證物，並逮捕黃姓男子等人。記者廖炳棋/翻攝
台日警方合作，偵破國內詐騙話務機房，查獲手機、贓款等證物，並逮捕黃姓男子等人。記者廖炳棋/翻攝
台日警方合作，偵破國內詐騙話務機房，查獲手機、贓款等證物，並逮捕黃姓男子等人。記者廖炳棋/翻攝
台日警方合作，偵破國內詐騙話務機房，查獲手機、贓款等證物，並逮捕黃姓男子等人。記者廖炳棋/翻攝
台日警方合作，偵破國內詐騙話務機房，查獲手機、贓款等證物，並逮捕黃姓男子等人。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 詐欺

延伸閱讀

「密室逃脫」暗藏風險 中國官方發文促嚴查嚴管

影／百年社口所今動土開工 興建地上3層拚明年底完工

假冒大陸公安 檢警破獲詐騙集團楠梓機房逮8人

北市豪宅暗藏線上博弈機房 萬華警員疑用女友帳號簽賭

相關新聞

假冒公安詐騙海外華人 台日聯手破詐騙話務機房

近年來不少旅居海外的台灣華僑及大陸人士，接獲詐騙電話因而受害，其中日本警方發現部分涉案話務機房來自台灣，刑事警察局和日本...

暖！民眾湧捐款超商女詢問電話 屏縣：需請家屬提供帳戶

屏東縣高樹鄉今年9月26日發生超商潘姓女店員遭罹患思覺失調楊姓男子暴力攻擊，雙眼重傷、鼻梁骨折，縣府近期接獲多通電話，民...

台南安平晚間少年仔鬥毆 1人遭柴刀砍傷

台南市安平區建平七街附近一停車場，晚間10時多發生一起鬥毆案件，3名20多歲男子在該處巧遇早有嫌隙的24歲男子，仇人相見...

遭挖雙眼女店員今二度動刀 潘母不希望有下一個受害者

屏東縣高樹鄉潘姓超商女店員日前遭疑思覺失調的楊姓男子攻擊，打斷鼻梁並挖雙眼，高雄長庚醫院今天再為她進行眼窩內壁骨折重建術...

花蓮崇德外海驚現1男1女兩具浮屍 身分待辨識

花蓮縣秀林鄉崇德外海今天下午有漁民發現1男、1女兩具浮屍，打撈起先由膠筏載運，再由海巡艇帶回花蓮漁港。初步研判，兩具大體...

假冒銀行寄發釣魚簡訊 17人詐騙上千萬遭刑事局破獲

今年1到2月間，國內詐騙集團假冒銀行寄發釣魚簡訊給民眾，聲稱民眾銀行帳戶出現異常，須登入網站進行驗證，民眾誤信點擊歹徒製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。