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假冒銀行寄發釣魚簡訊 17人詐騙上千萬遭刑事局破獲
今年1到2月間，國內詐騙集團假冒銀行寄發釣魚簡訊給民眾，聲稱民眾銀行帳戶出現異常，須登入網站進行驗證，民眾誤信點擊歹徒製作的釣魚網址，取得民眾帳號與密碼後，再盜轉民眾銀行帳戶存款；警方經長期調查，日前在台中市查獲莊姓男子等17名犯嫌，當場查扣犯案用手機、電腦及現金等贓證物，詢後依詐欺、組織等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
根據警方統計，目前止少有61名被害人，被騙的不法金額超過新台幣1000餘萬元。
警方調查，莊姓男子（33歲）是資訊相關科系畢業，目前從事網路行銷工作，他找來同樣從事網路行銷的友人藍姓男子及專長建置網站的洪姓男子，再募集負責到ATM取款的車手。
警方7月間先破獲水房、車手，上個月在台中市再逮捕莊、藍、洪等人，共17名嫌犯到案，莊嫌遭聲押獲准，其餘交保或請回。
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