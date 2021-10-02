高雄男擁槍放貸 都蘭國小背包中查獲13張本票

高雄潘姓男子擁槍經營地下錢莊，以120%到360%不等的高額利率，向不特定人士放款，經被害人到鹽埕警分局報案後，鹽埕警方經過1年多偵辦，前天逮到潘男，搜到1把改造手槍，警詢後依造槍砲彈藥刀械管制條例、重利罪嫌送辦。

警方表示，鹽埕分局去年開始接獲轄區民眾報案，指潘男（38歲）以高額120%到360%不等的高額利率放款。經過鹽埕分局1年多來鍥而不捨的溯源偵辦，前天清晨6點多時，到楠梓區興楠路上的某透天厝逮捕潘男。

警方除起獲改造手槍1支、彈匣1個、子彈5顆外，警方另前往仁武區中正路上潘男友人開的店內，於「都蘭國小」背包中找到13張本票及借據。

全案潘男坦承不諱，警方調查後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及重利罪移送高雄地檢署偵辦。後續將持續通知其他借款人到案說明，清查是否尚有其他集團性組織共犯，並溯源潘嫌槍枝來源。