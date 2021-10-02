影／柔道男神胸口這位… 楊太太們暴衝：想當那隻熊！

台灣柔道男神楊勇緯東京奧運場上勇奪牌，台中市警察局與柔道男神合作「霹靂台中伯仔 X 楊勇緯 反毒抽獎活動」，昨晚加碼曝光一張男神柔道服胸口位置「塞」進一隻霹靂泰迪熊，瞬間讓「楊太太們」瘋狂，直呼「想當那隻熊！」千名網友踴躍留言。

台中市警察局臉書粉絲團「TCPB局長室」出現台灣柔道男神楊勇緯身穿霹靂制服帥氣模樣，楊勇緯雙手環抱「霹靂台中伯仔」，嘴角露出靦腆笑容，另一張是目視跨坐肩上的伯仔，展現柔道場上不同面貌的男神。

昨晚市警局更搬出壓箱照，只見楊勇緯身穿藍色柔道服，柔道服內胸口位置「塞」一隻霹靂台中伯仔，且男神壓低下巴、嘴角幾乎親吻到泰迪熊頭頂、雙眼直視鏡頭放電，讓楊太太們留言尖叫，直呼「想當那隻熊！」、「可以只抽那隻熊嗎？」，發文不到一天湧入近3千筆留言，相當熱絡。

台中市警察局指出，楊勇緯以公益性質拍攝反毒打詐平面宣傳照，8月拍攝期間，團隊全程落實防疫，楊勇緯在楊媽媽陪同下到場拍攝，TCPB局長室小編透露，楊勇緯是位陽光大男孩，第一次穿上霹靂制服難掩興奮，楊媽媽在旁也誇「好帥、好帥」，透過引導，楊放輕鬆與伯仔玩開了，才會有伯仔塞進男神柔道服胸口的淘氣作品。

台中市警察局繼第一代制服台中伯仔，再推出霹靂台中伯仔，灰色霹靂制服加上低識別臂章、可穿脫攜彈背心、右腳熊掌還有專屬「TCPB」刺繡，臉書TCPB局長室小編說，每一隻台中伯仔泰迪熊純手工製作，限量提供，值得珍藏。