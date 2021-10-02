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2藥頭引毒咖啡包新裝...庫柏立克熊、玩很大成包裝封面

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市麻豆分局接獲線報指黃姓男子（26歲）與呂姓男子（25歲）涉嫌在台南多處販毒， 經長期追查蒐證，陸續逮逮捕黃、呂2名藥頭及下游藥腳10名總計12人。警方調查嫌犯以高價值的「庫柏力克熊」及電視節目「綜藝玩很大」之圖案，作為3級毒咖啡包的外包裝掩飾及引誘吸毒，警詢後2名藥頭依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦，本案並持續依據上下游關係，向下刨根向上溯源。

麻豆偵查隊成立專案小組積極偵辦該起販毒案，經長期追查蒐證，確認相關毒品交易關係後，便檢具事證，報請台南地檢署指揮偵辦，日前見時機成熟執行拘提及搜索，呂男執行社會勞動清掃服務，當街拘提帶回住處執行搜索，分別在黃、呂處所搜出並查扣安非他命1包(毛重0.22公克)、毒品咖啡包14包(毛重81.77克)、吸食器1個、電子磅秤1台及作案用手機2支。

警方追查呂姓男子為黃男販賣毒品上游關係，調查發現，在六甲、官田、鹽水、山上、大內、永康區皆有兩人販毒之身影，並以販售二級毒品安非他命及三級毒咖啡包為主。從9月23日起至10月1日陸續收網帶回其下游藥腳共10名。

緝毒專責小組發現毒包又再進化，以知名的「庫柏力克熊」及電視節目「綜藝玩很大」圖案，作為3級毒咖啡包的外包裝，意圖借用熱門流行圖樣掩蓋非法的。麻豆分局分局長許敏能指出，毒品是犯罪源頭之一，也是造成社會治安混亂的一大原因。將持續向上溯源向下刨根，全力打擊毒品避免危害社會。

黃姓與呂姓藥頭被移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
黃姓與呂姓藥頭被移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
庫柏立克熊及玩很大圖樣的毒咖啡包。記者吳淑玲／翻攝
庫柏立克熊及玩很大圖樣的毒咖啡包。記者吳淑玲／翻攝
黃姓藥頭執行社會勞動清掃服務時被警方帶回調查。記者吳淑玲／翻攝
黃姓藥頭執行社會勞動清掃服務時被警方帶回調查。記者吳淑玲／翻攝
庫柏立克熊圖樣的毒咖啡包。記者吳淑玲／翻攝
庫柏立克熊圖樣的毒咖啡包。記者吳淑玲／翻攝

毒品 台南 咖啡

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