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桃園男喝醉亂射下場超慘 認罪求減刑仍判3年11月
桃園吳姓男子因朋友抵債收受1把改造手槍、9顆子彈，去年深夜喝醉酒，竟持槍跑到桃園龜山工廠亂射，害對方鐵皮留下9個彈孔，事後被警方拘提到案；法院認為，吳持有槍枝危害社會安寧，又只因酒醉就試射，嚴重破壞社會治安，依槍砲、毀損罪判他3年11月、併科罰金10萬元，可上訴。
檢警調查，吳男2019年2月從年籍身分不詳友人處取得1把改造手槍、9顆子彈，去年1月25日晚上喝醉，竟持槍跑到龜山區1間工廠外亂開槍，把對方鐵皮外牆射穿9處彈孔，警方獲報循線調查，2月1日持拘票到新北逮人，並在附近小客車內起獲1把改造手槍。
審理時，吳男坦承不諱，並有現場照片、扣案物佐證，吳的辯護人則主張適用刑法59條情堪憫恕，請求法院替他減刑；槍枝經刑事局鑑定該槍枝機械性能完整，且當時擊發的9顆子彈都穿透鐵皮外牆、留下彈孔，顯見有殺傷力。
法院認為，吳男自稱槍枝是受朋友抵押做債務擔保，且他持有時間不短，期間又朝他人建物連續擊發，對社會治安危害甚巨，足以引發民眾恐懼，難認有何客觀上足以引起一般同情，而有罪刑明顯失衡情形，不予以減刑。
法院認為，吳持有槍彈對社會治安有潛在威脅，又因酒醉就持槍朝建物亂射，侵害他人財產法益、危害生命身體安全，嚴重戕害社會安寧，考量他犯後坦承，依非法持有可發射子彈具有殺傷力之槍枝罪，判他3年8月，併科10萬元，另依毀損罪判他3月，得易科罰金。
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