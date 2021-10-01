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新店隨機殺人案 高院裁定凶嫌延押2個月

中央社 / 台北1日電

男子王秉華在新北市新店區持刀隨機殺死騎士，一審被判死刑，案件上訴高院審理中。因羈押期限將屆滿，高院訊問後認為，王男有逃亡高度可能，日前裁定自6日起延長羈押2個月。

台灣高等法院裁定指出，王秉華的羈押期限將於5日屆滿，法官訊問後認為，王男殺人犯罪嫌疑重大，且經一審判處死刑，依客觀社會通念合理判斷，足認王男於此案有逃亡的高度可能。

裁定提到，如僅命具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，尚不足以確保將來審判或執行程序的順利進行，王男仍有繼續羈押必要，自6日起延長羈押2個月。

全案緣於，王秉華在民國109年3月13日晚間駕車偕妻外出，因用餐地點與妻子爭執，在新北市新店區中正區速食店前臨停。王男為發洩情緒，持料理刀下車，小碎步助跑3步後，朝前方素不相識的林姓騎士背部猛刺1刀。

王男犯案後開車逃逸，林姓騎士送醫不治。王妻報警後，警方到場將王男逮捕。

王男辯稱有精神疾病，一審的台北地方法院送精神鑑定後，認定王男犯案時並無精神障礙導致不能辨識行為違法，且行凶動機惡劣、行徑冷血而泯滅人性，5月間判處死刑。王男提起上訴，二審由台灣高等法院審理中。

死刑 台灣高等法院

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