漁獲糾紛談判不成竟遭開槍命危 兇嫌收押禁見

台南市33歲張姓男子和45歲楊姓男子長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，前晚相約在七股區永吉國姓橋下馬路旁空地，找共同的蘇姓友人見證談判，因一言不合，楊男同行的25歲謝姓嫌犯涉持土製鋼管槍朝右腹部近距離射擊 ，張男傷重有生命危險。今天經檢方聲押，下午台南地院召開羈押庭，認謝男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯證人之虞，裁押禁止接見、通信。

台南地院指出，經法官訊問，謝男坦承未經許可持有槍枝、殺人未遂犯行，且經證人證述明確，以及現場監視器錄影畫面翻拍照片、奇美醫院診斷證明書及扣案槍枝照片在卷可參，足認謝涉犯槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌疑重大。