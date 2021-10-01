快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁獲糾紛談判不成竟遭開槍命危 兇嫌收押禁見

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市33歲張姓男子和45歲楊姓男子長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，前晚相約在七股區永吉國姓橋下馬路旁空地，找共同的蘇姓友人見證談判，因一言不合，楊男同行的25歲謝姓嫌犯涉持土製鋼管槍朝右腹部近距離射擊 ，張男傷重有生命危險。今天經檢方聲押，下午台南地院召開羈押庭，認謝男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯證人之虞，裁押禁止接見、通信。

台南地院指出，經法官訊問，謝男坦承未經許可持有槍枝殺人未遂犯行，且經證人證述明確，以及現場監視器錄影畫面翻拍照片、奇美醫院診斷證明書及扣案槍枝照片在卷可參，足認謝涉犯槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌疑重大。

台南地院表示，謝男所犯未經許可持有槍枝及殺人未遂等罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，案發後旋逃離現場在外躲藏，經警方策動始拘提到案，有事實足認為有逃亡之虞。且謝男就犯罪過程所述避重就輕，與證人所述顯有出入，其槍枝來源尚待查證，且其帶同警方起出的槍枝是否即為本案作案使用仍有待鑑定，犯案後又將作案槍枝丟棄，有相當理由及事實足認有逃亡、湮滅證據或勾串共犯證人之虞。因此裁定羈押，並禁止接見、通信。

台南地院下午召開羈押庭，認謝男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯證人之虞，裁押禁止接見、通信。圖／翻攝照
台南地院下午召開羈押庭，認謝男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯證人之虞，裁押禁止接見、通信。圖／翻攝照

槍枝 台南 殺人

延伸閱讀

漁獲糾紛談判不成男腹部遭開槍命危 行兇男聲押禁見

違規男拒捕近距離開槍射警 檢起訴殺人未遂求刑15年

《Roblox》玩家神還原《魷魚遊戲》關卡 123木頭人敢亂動就開槍！

風飛沙成員遭通緝 自學3D列印槍枝警循線逮獲

相關新聞

花蓮停業老飯店拆除施工整棟倒塌橫躺路中 警消搜救中

花蓮市區位於火車站附近一家停業的漫波假期飯店，今天下午拆除時，發生狀況，整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人員已趕往，調...

影／花蓮漫波飯店拆除倒塌無人傷亡 失聯機車騎士找到了

花蓮停業中的漫波假期飯店，今天下午拆除時驚傳倒塌，事發前2秒，一輛機車正好經過，但監視畫面角度未拍到他離開，消防人員擔心...

花蓮漫波假期飯店拆除驚傳倒塌 承包商發表聲明

花蓮市漫波假期飯店下午拆除時驚傳整棟倒塌，所幸無人傷亡，承包商亞國機械工程行發表聲明，全文如下：

猶如災難！花蓮漫波假期飯店倒塌 一車被壓毀起火

花蓮市火車站附近飯店林立，目前已經停業的漫波假期飯店今天進行拆除工程，下午3點多突然整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人...

影╱花蓮停業老飯店拆除倒塌橫躺路中 空拍畫面曝光

花蓮市區位於火車站附近一家停業的漫波假期飯店，今天下午拆除時，發生狀況，整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人員已趕往，是...

漁獲糾紛談判不成竟遭開槍命危 兇嫌收押禁見

台南市33歲張姓男子和45歲楊姓男子長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，前晚相約在七股區永吉國姓橋下馬路旁空地，找共同的蘇姓友人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。