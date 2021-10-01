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漁獲糾紛談判不成竟遭開槍命危 兇嫌收押禁見
台南市33歲張姓男子和45歲楊姓男子長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，前晚相約在七股區永吉國姓橋下馬路旁空地，找共同的蘇姓友人見證談判，因一言不合，楊男同行的25歲謝姓嫌犯涉持土製鋼管槍朝右腹部近距離射擊 ，張男傷重有生命危險。今天經檢方聲押，下午台南地院召開羈押庭，認謝男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯證人之虞，裁押禁止接見、通信。
台南地院指出，經法官訊問，謝男坦承未經許可持有槍枝、殺人未遂犯行，且經證人證述明確，以及現場監視器錄影畫面翻拍照片、奇美醫院診斷證明書及扣案槍枝照片在卷可參，足認謝涉犯槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌疑重大。
台南地院表示，謝男所犯未經許可持有槍枝及殺人未遂等罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，案發後旋逃離現場在外躲藏，經警方策動始拘提到案，有事實足認為有逃亡之虞。且謝男就犯罪過程所述避重就輕，與證人所述顯有出入，其槍枝來源尚待查證，且其帶同警方起出的槍枝是否即為本案作案使用仍有待鑑定，犯案後又將作案槍枝丟棄，有相當理由及事實足認有逃亡、湮滅證據或勾串共犯證人之虞。因此裁定羈押，並禁止接見、通信。
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