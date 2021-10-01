酒醉拿霰彈槍衝福華市場叫囂 男火速遭逮
葉姓男子跟台北市士林區福華市場一間鹹酥雞店老闆酒後口角，返家拿改造滾輪式霰彈槍前往鹹酥雞店威嚇，一旁的曹姓燒烤店老闆上前阻止，葉反而持槍對曹叫囂。警方獲報到場逮捕，葉辯稱槍支不是他的，警方將槍支送驗，初步鑑定有殺傷力，將葉依違反槍砲、恐嚇危安罪嫌送辦。
據了解，葉男（52歲）有毒品前科，是轄區治安顧慮人口，以往常在轄區滋事，上月30日晚上，他持滾輪式霰彈槍前往福華市場威嚇鹹酥雞店老闆，附近民眾報警，警方到場逮捕。
警方調查，葉與鹹酥雞店老闆熟識，二人常在福華市場喝酒，昨晚喝到一半口角，葉酒醉犯案；開在鹹酥雞店旁的曹姓燒烤店老闆上前規勸，葉持槍對曹叫囂。
葉否認槍支是他所有，辯稱不滿鹹酥雞店音樂放太大聲，警方調閱監視器，根據監視器中他的衣著特徵，依違反槍砲、恐嚇危安罪嫌送辦。
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