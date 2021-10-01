影／違停拒檢逃逸丟包毒品 板橋警追緝火速逮兩毒犯
林姓男子前天開車載林姓友人因路口紅線違停，見巡邏員警靠近攔查，立即加速逃逸，林姓友人因毒品案遭通緝，沿路丟棄多包毒品，半路跳車鑽小巷逃跑，最後二人仍被警方逮獲，並起獲多包毒品，警詢後依毒品及妨害公務罪嫌移送法辦。
板橋警分局後埔派出所員警陳俊宇、林治辰二員前天凌晨1時許。巡邏行經板橋區忠孝路239巷口，見一輛白色汽車紅線違停在超商前，員警下車攔查時，該車見警盤查反而開車加速逃逸。
員警立馬騎警用機車尾隨追緝，副駕駛座乘客林姓男子（50歲）不僅半路跳車逃逸，沿路還丟棄毒品海洛因5包、安非他命1包，並鑽入附近市場小巷，見員警持槍大聲遏止仍快步逃跑，最仍被員警攔下查獲。
開車的林姓男子（40歲）一路飛車逃跑近1公里，在板橋民族路270巷內也遭警方攔下查獲。經查，50歲的林男因毒品案遭通緝，才會沿路丟包毒品並跳車拚命逃跑。
警方共拾獲林男丟包的海洛因5包，重17.86公克)、安非他命1包，重0.48公克，並在汽車上查獲安非他命一包，重3.99公克，警詢後除將通緝的林男解送歸案，也將二人毒品及妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦法辦。
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