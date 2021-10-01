火爆男曾遇事亮槍 保三警獲報追出4把長短槍
保三警察總隊接獲線報，指一名綽號「霸敏」的張姓男子曾遇事涉嫌亮槍，警方追查數月，查出張落腳高雄市鼓山區，昨天動員查緝，發現張姓男子在租屋涉嫌藏放槍械，屋內有4把長短槍和一批改造槍械工具及毒品，逮捕他依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。
據悉，專責貨櫃安檢的保三總隊第二大隊，今年疫情升級前，便接獲「霸敏」的張姓男子（26歲）常出入高雄市八五大樓，脾氣火爆，曾與人爭執涉嫌亮槍，線報指出他可能改造槍械，警方組專案小組，四處追查他的身分，才查出他落腳高雄市鼓山區永德街，報請高雄地檢署檢察官指揮查緝。
昨天保三總隊與鼓山警分局員警到永德街埋伏，發現張姓男子，立即進他住處搜索，在屋內發現砂輪機、鑽孔機等改造工具，並在洗衣機槽下搜出1把改造手槍，還在他的轎車查獲改造長槍1把、改造短槍2把，以及些許安非他命。
警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，將全案移送高雄地檢署，擴大追查槍械來源及流向。
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