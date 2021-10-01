快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

火爆男曾遇事亮槍 保三警獲報追出4把長短槍

聯合報 / 記者林保光／即時報導

保三警察總隊接獲線報，指一名綽號「霸敏」的張姓男子曾遇事涉嫌亮槍，警方追查數月，查出張落腳高雄市鼓山區，昨天動員查緝，發現張姓男子在租屋涉嫌藏放槍械，屋內有4把長短槍和一批改造槍械工具及毒品，逮捕他依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

據悉，專責貨櫃安檢的保三總隊第二大隊，今年疫情升級前，便接獲「霸敏」的張姓男子（26歲）常出入高雄市八五大樓，脾氣火爆，曾與人爭執涉嫌亮槍，線報指出他可能改造槍械，警方組專案小組，四處追查他的身分，才查出他落腳高雄市鼓山區永德街，報請高雄地檢署檢察官指揮查緝。

昨天保三總隊與鼓山警分局員警到永德街埋伏，發現張姓男子，立即進他住處搜索，在屋內發現砂輪機、鑽孔機等改造工具，並在洗衣機槽下搜出1把改造手槍，還在他的轎車查獲改造長槍1把、改造短槍2把，以及些許安非他命。

警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，將全案移送高雄地檢署，擴大追查槍械來源及流向。

警方在張姓男子的轎車內搜出槍械。記者林保光／翻攝
警方在張姓男子的轎車內搜出槍械。記者林保光／翻攝
保三警方在張姓男子的住處及轎車內搜出長、短槍械。記者林保光／翻攝
保三警方在張姓男子的住處及轎車內搜出長、短槍械。記者林保光／翻攝
保三總隊第二大隊將張姓男子（中）移送法辦。記者林保光／翻攝
保三總隊第二大隊將張姓男子（中）移送法辦。記者林保光／翻攝
警方在流洗衣槽內搜出改造手槍。記者林保光／翻攝
警方在流洗衣槽內搜出改造手槍。記者林保光／翻攝

高雄市 毒品 警察

延伸閱讀

男供帳戶給詐團被列警示！扮被害人報警 存摺在手糗露餡

10月交通安全月 高市警今起路口大執法

公費流感疫苗今起開打 需與新冠疫苗間隔7天以上

高雄帛琉旅遊泡泡研商中 陳其邁：只欠東風

相關新聞

花蓮停業老飯店拆除施工整棟倒塌橫躺路中 警消搜救中

花蓮市區位於火車站附近一家停業的漫波假期飯店，今天下午拆除時，發生狀況，整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人員已趕往，調...

新店隨機殺人案兇嫌看守所中頻寄佛經給法官 高院裁延押2月

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊的林姓機車騎士，台北地方法院審理時，王聲稱符合自首、聲請精神鑑定求減刑，但...

影／花蓮漫波飯店拆除倒塌無人傷亡 失聯機車騎士找到了

花蓮停業中的漫波假期飯店，今天下午拆除時驚傳倒塌，事發前2秒，一輛機車正好經過，但監視畫面角度未拍到他離開，消防人員擔心...

猶如災難！花蓮漫波假期飯店倒塌 一車被壓毀起火

花蓮市火車站附近飯店林立，目前已經停業的漫波假期飯店今天進行拆除工程，下午3點多突然整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人...

花蓮漫波假期飯店拆除驚傳倒塌 承包商發表聲明

花蓮市漫波假期飯店下午拆除時驚傳整棟倒塌，所幸無人傷亡，承包商亞國機械工程行發表聲明，全文如下：

影╱花蓮停業老飯店拆除倒塌橫躺路中 空拍畫面曝光

花蓮市區位於火車站附近一家停業的漫波假期飯店，今天下午拆除時，發生狀況，整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人員已趕往，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。