金牛座改造手槍藏駕駛座下方 2嫌想逃仍遭警逮

王姓男子、馬姓男子前天晚上開車經過警方路檢點，被發現駕駛座下方藏有槍支，二人試圖踩油門逃離現場，警方成功攔阻，另查出馬是詐欺通緝犯。二人都不承認槍支是其所有，警方初步鑑定槍支有殺傷力，將二人依違反槍砲罪嫌送辦，並將馬男歸案。

王男（41歲）上月29日晚上10點開車載馬男（51歲）經過保安警察大隊在萬華區環河南、桂林路口設置的路檢點，王雖有停車動作，但在與警方交談中，神情緊張，還將汽車慢慢滑行。

現場執勤的保安大隊第二中隊小隊長柯昭銘等5名警員，察覺有異擋住王男去路，要求二人下車受檢。

保大警方一查，發現馬男是詐欺執字通緝犯，還在駕駛座下方查獲1把槍支、1個彈匣、8枚9mm子彈、2枚彈殼，二人都不承認槍支是其所有。