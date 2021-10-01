快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

金牛座改造手槍藏駕駛座下方 2嫌想逃仍遭警逮

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

王姓男子、馬姓男子前天晚上開車經過警方路檢點，被發現駕駛座下方藏有槍支，二人試圖踩油門逃離現場，警方成功攔阻，另查出馬是詐欺通緝犯。二人都不承認槍支是其所有，警方初步鑑定槍支有殺傷力，將二人依違反槍砲罪嫌送辦，並將馬男歸案。

王男（41歲）上月29日晚上10點開車載馬男（51歲）經過保安警察大隊在萬華區環河南、桂林路口設置的路檢點，王雖有停車動作，但在與警方交談中，神情緊張，還將汽車慢慢滑行。

現場執勤的保安大隊第二中隊小隊長柯昭銘等5名警員，察覺有異擋住王男去路，要求二人下車受檢。

保大警方一查，發現馬男是詐欺執字通緝犯，還在駕駛座下方查獲1把槍支、1個彈匣、8枚9mm子彈、2枚彈殼，二人都不承認槍支是其所有。

警方將槍支送驗，初步鑑定有殺傷力，是金牛座PT915改造手槍，將二人依違反槍砲罪嫌送辦，另將馬男歸案。

保大警方查獲1把金牛座PT915改造手槍、1個彈匣、8枚9mm子彈、2枚彈殼。記者蔡翼謙／翻攝
保大警方查獲1把金牛座PT915改造手槍、1個彈匣、8枚9mm子彈、2枚彈殼。記者蔡翼謙／翻攝
王男（左2）、馬男（右2）開車經過警方路檢點，車上藏槍被發現。記者蔡翼謙／翻攝
王男（左2）、馬男（右2）開車經過警方路檢點，車上藏槍被發現。記者蔡翼謙／翻攝
保大警方查獲1把金牛座PT915改造手槍、1個彈匣、8枚9mm子彈、2枚彈殼。記者蔡翼謙／翻攝
保大警方查獲1把金牛座PT915改造手槍、1個彈匣、8枚9mm子彈、2枚彈殼。記者蔡翼謙／翻攝
保大警方查獲1把金牛座PT915改造手槍、1個彈匣、8枚9mm子彈、2枚彈殼。記者蔡翼謙／翻攝
保大警方查獲1把金牛座PT915改造手槍、1個彈匣、8枚9mm子彈、2枚彈殼。記者蔡翼謙／翻攝

通緝 詐欺 警察

延伸閱讀

影／新北蘆洲槍擊案嫌犯 遭北市警查毒逮到人

影／新竹風飛沙幫派分子遭判刑跑路 還自稱「改槍界翹楚」

正直男「星座+血型」TOP5 處女男加這血型還是完美主義者

少年深夜駕車夜遊 後座友人攜槍把玩開槍擊傷他

相關新聞

花蓮停業老飯店拆除施工整棟倒塌橫躺路中 警消搜救中

花蓮市區位於火車站附近一家停業的漫波假期飯店，今天下午拆除時，發生狀況，整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人員已趕往，調...

新店隨機殺人案兇嫌看守所中頻寄佛經給法官 高院裁延押2月

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊的林姓機車騎士，台北地方法院審理時，王聲稱符合自首、聲請精神鑑定求減刑，但...

影／花蓮漫波飯店拆除倒塌無人傷亡 失聯機車騎士找到了

花蓮停業中的漫波假期飯店，今天下午拆除時驚傳倒塌，事發前2秒，一輛機車正好經過，但監視畫面角度未拍到他離開，消防人員擔心...

猶如災難！花蓮漫波假期飯店倒塌 一車被壓毀起火

花蓮市火車站附近飯店林立，目前已經停業的漫波假期飯店今天進行拆除工程，下午3點多突然整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人...

花蓮漫波假期飯店拆除驚傳倒塌 承包商發表聲明

花蓮市漫波假期飯店下午拆除時驚傳整棟倒塌，所幸無人傷亡，承包商亞國機械工程行發表聲明，全文如下：

影╱花蓮停業老飯店拆除倒塌橫躺路中 空拍畫面曝光

花蓮市區位於火車站附近一家停業的漫波假期飯店，今天下午拆除時，發生狀況，整棟大樓倒塌，橫倒路中央，大批警消人員已趕往，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。