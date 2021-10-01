影／疫情緩街頭鬧事增多 新北警大動作掃黑逮28人

新北市中和區日前發生黑道成員公然開槍挑釁執勤員警的囂張情事，警政署長特別指示務必檢肅到案，連根拔起，新北市警方於兩天內逮人到案，為持續且有效打擊黑幫，自9月27日起執行「自辦掃黑行動專案」，截至10月1日止，檢肅竹聯幫仁堂明仁會三峽分會胡男（20歲）、新莊分會廖男（26歲），四海幫海英堂堂主陳男（33歲）、竹聯幫地堂大哥吳男（40歲）4名治平對象到案。

警方並掃蕩幫派成員24人，查扣改造槍枝1枝、子彈40顆、辣椒槍2把、刀械2把、警棍5支、棍棒2支、毒品咖啡包6包、K他命2包、假鈔、本票、手機，涉及暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆等案件，警詢後均依法送辦。

綽號「三峽小霸王」的胡男為竹聯幫仁堂明仁會三峽分會重要幹部，今年5月才出獄，9月中假藉情感糾紛逼迫劉姓被害人簽立6萬6000元本票，因到期未能兌現，教唆小弟強押至三峽山區毆打，拿到現金才放人；9月底因不滿該會成員汽車遭警方拖吊，率眾包圍拖吊車並徒手敲破拖吊車擋風玻璃，遭快打部隊當場壓制，警方日前持拘票在新莊轄內刺青館將正在刺青的胡男及同同夥逮捕到案。

竹聯幫仁堂明仁會新莊分會重要幹部廖男於去年底在中和區秀朗路誤認吳姓被害人為黑吃黑詐欺車手，涉嫌率眾砸車刺傷被害人，並逼迫上銬限制自由，事後發現認錯人才放人；今年2月在五股恐嚇陳姓被害人，並在住處社區燃放大量鞭炮逼迫還債，復於3月因車行租賃糾紛糾眾恐嚇車行員工，並砸毀汽車，新北市刑大與中和、蘆洲警分局共組專案小組報請新北檢指揮偵辦，於9月30日展開收網行動，拘提首惡廖男及成員等6人到案，查扣改造手槍1枝、子彈40顆、假鈔、毒品咖啡包6包、K他命2包、手機等證物。

四海幫海英堂堂主陳男為索討80萬元賭債，涉嫌指揮教唆小弟非法拘禁毆打徐姓被害人成傷，並強盜身上現金、手機等財物，事後更至被害人住處丟擲鞭炮恐嚇逼迫還錢，造成被害人身心受創；全案經中和分局報請新北檢指揮偵辦，在9月27日拘提首要陳姓堂主及成員8人到案，查扣辣椒槍、折疊刀、甩棍、手機證物。

竹聯幫地堂大哥吳男也是統促會會員因受委託對林姓被害人追債索討10萬元，逼迫簽立餘款38萬元本票，因委託人私下與被害人達成和解致無利可圖，竟指揮旗下成員強押被害人恐嚇勒索餘款35萬元得逞。全案經新北市刑大偵五隊報請新北檢指揮偵辦，於9月29日拘提首要吳姓大哥及其成員4人到案，現場查扣本票、借款契約書、警棍、刀械及塑膠棍棒等證物。