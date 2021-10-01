走私250張毒郵票辯有亞斯伯格、社交障礙 重罪反變緩刑

桃園林姓男子曾持有大麻獲判緩刑，又和張姓同夥走私250張LSD毒郵票，落網辯稱自己有亞斯伯格症、社交障礙，才「以毒品化解壓力」，法院審酌張供出上游、符合自首，張犯罪情節輕微、情堪憫恕，數度減刑後，依毒品等罪各判1年6月、1年10月，均緩刑5年，可上訴。

檢調查，張男去年2月上「暗網」以價值約2萬元比特幣，向國外身分不詳賣家訂購含有第二級毒品LSD（俗稱搖腳丸）的郵票，一共下單高達250張，再由林男提供收件地址，去年4月14日成功從波蘭走私毒品來台，經台北關人員查獲發現。

檢調還發現，林男2019年12月就因持有大麻被查獲，被判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，但他仍不悔改，因調查局掌握他走私LSD毒郵票案，到他桃園住家搜索時，林這才主動交出大麻。審理時，林、張坦承不諱，有查獲證物、對話佐證。

但林的辯護人主張，林天生患有亞斯伯格症、有社交障礙，在工作環境與人群接觸，承受一般人難以想像的心因性壓力，所以才「以毒品化解壓力」，且林對感覺問題、假設性問題及無情境問題都會困惑遲疑甚至亂答，且林僅拿到20片毒郵票。

但法院查，林男再警詢、偵訊及審理相關答辯都鉅細靡遺，還可將責任推給張男，並提供張年籍供警追查，以獲得對己有利減刑是由，也無所謂亂達情狀，且他在偵訊前後說法不一，還會虛構情節卸責。

法院審酌，就走私LSD毒郵票部分，林男提供張男資訊，因而讓檢警查獲張到案，依供出上游予以減刑，而林、張自白，也符合減刑規定，且2人雖走私250張毒郵票，但價格僅2萬元，無轉讓牟利證據，「情節尚屬輕微」，也能減刑；林持有大麻部分，他主動交出符合自首予以減刑。

法院認為，林、張符合數項減刑要件，除遞減其刑外，又考量運輸第二級毒品罪是法定刑無期徒刑或10年以上重罪，僅再用刑法59條情堪憫恕，再幫張男減刑。法院也發現，林男先前大麻案後，還傳「安全下莊」、「就當花錢消災」，毫不知悔改。

法權衡再三，認為林幫查緝共犯，有正常工作、家人陪伴，仍有悔改機會，依共同運輸第二級毒品罪、持有第二級毒品罪，各判林1年6月、拘役40日，緩刑5年。依共同運輸第二級毒品罪判張1年10月，緩刑5年。