新北掃蕩黑道幫派 警方檢肅28人

新北市警方為維護治安平穩，連日掃蕩黑道幫派分子，截至1日止，檢肅竹聯幫、四海幫共28人涉暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆等，並起出改造手、子彈、毒品、假鈔、本票等證物。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，鑑於近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，黑道幫派街頭滋事案件故態復萌，尤其日前中和區發生黑道公然開槍挑釁員警，警政署長陳家欽特別指示務必檢肅到案。

警方表示，自9月27日，規劃百名警力執行自辦掃黑行動專案，截至10月1日止，掃蕩竹聯幫、四海幫等幫派份子，檢肅治平對象4人、成員24人到案，分別涉及暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆等刑案，查扣改造槍枝、子彈、辣椒槍、刀械、警棍、棍棒、毒品咖啡包、愷他命、假鈔、本票、手機等證物。

警方調查，近年竄起的竹聯幫仁堂明仁會以雙北為據點，在各地招兵買馬、設立分會壯大聲勢，並以經營詐欺集團、賭場、從事暴力討債、打架滋事為犯罪手段，四處逞凶鬥狠。

明仁會三峽分會20歲胡姓重要幹部經常在三峽地區打架滋事，涉逼迫被害人簽本票、教唆打人等，還曾竟無視員警執行公務，率眾包圍拖吊車並徒手敲破拖吊車擋風玻璃，經警方出動快打當場將胡嫌等10人以妨害公務罪嫌送辦。

明仁會新莊分會以26歲廖姓重要幹部為首，涉率眾暴力討債，且曾因車行租賃糾紛糾眾恐嚇車行員工，並砸毀自小客車後離去，警方循線逮人送辦。

竹聯幫40歲仁堂40歲吳姓大哥受委託對林姓被害人討債，先索討新台幣10萬元，同時逼迫簽立餘款38萬元，因委託人私下與被害人達成和解致使渠無利可圖，竟指揮旗下成員強押被害人恐嚇勒索35萬元得逞。市刑大掌握情資逮人送辦。

四海幫海英堂33歲陳姓堂主為索討80萬元賭債，指揮教唆小弟非法拘禁毆打徐姓被害人成傷，並強盜身上現金、手機等財物，事後更至被害人住處丟擲鞭炮恐嚇逼迫還錢，造成被害人身心受創。

新北市警察局表示，掃黑為警察持續性的重點治安工作，貫徹「幫派零容忍」執法態度，除檢肅幫派成員到案外，將查明幫派非法經濟活動，徹底斷絕金源、斬草除根。