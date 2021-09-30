調查官盜賣毒品 酒吧老闆當通路：第一次犯罪很緊張

調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌盜賣國家查扣毒品，不法所得3億6000多萬檢方依貪汙等罪起訴，桃園地院今再開庭，訊問徐後期販毒共犯張益祥，張多次以「法官大人」恭敬回答，更坦言「第一次犯罪很緊張、很害怕」，但對於交易毒品細節、數量大多稱印象模糊、難以勾稽。

檢調查出，徐宿良（58歲）盜竊證物庫毒品後，前後由竹聯分子楊正祥（在大陸服刑）、酒吧老闆張益祥擔任販毒源頭，向下賣給同為竹聯的夏尉瀧（29歲）、陳信州（40歲），及投顧公司監察人蕭煜弘（48歲）、友人王念慈（57歲）。

桃院今再開準備程序庭，法官傳喚目前仍在押的張益祥出庭，針對徐宿良初期交付他4包K他命情形、有無要求購買鋁箔夾鏈袋，是否共同調包調查局毒品等詢問。張回憶許久說，徐僅交代他尋找很多夾鏈袋，但到底有沒有買到真的沒印象。

法官再問，有關徐、張共同分裝K他命之後，張是否一同混充並拿回調查局放置，張益祥則說，他僅承認分裝，但拿走自己要的部分，其餘怎麼處理沒過問，徐也不會跟他說，但針對當時交付的4包K他命，究竟是4公斤或6公斤，張眉頭深鎖思慮許久，仍表示記不清楚了。

法官要他細細回想，並數度強調「我只想聽事實」，張則態度誠懇說，「法官大人，因我第一次犯罪」、「很緊張，當時很害怕」，所以相關的行為都已經印象很模糊。

法官再依檢方起訴事實，確認張如何和蕭煜弘交易，張表示，1公斤75萬元賣給蕭，當時蕭先匯75萬元進他女友戶頭，同天再拿150萬元現金，所以就1次把3公斤毒品交付給他；張還說，蕭和他見面「十之八九都是為了交易毒品」，其中約有半數交易成功。