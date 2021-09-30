影／台灣詐團夥越南人騙同鄉 8個月假投資詐46億越南盾

嘉義市陳姓男子無業，夥同兒時玩伴，在今年初與詐騙集團搭上線，購買機房機版後，鎖定越南人為詐騙對象，並在嘉義縣太保市、民雄鄉等地，租賃偏僻的透天民宅，吸收越南籍的逃逸移工，向越南人以投資虛擬貨幣為由詐騙，短短8個月，就詐得46億越南盾（台幣500餘萬），刑事局中打抓回涉案14人，警詢後依詐欺、組織等罪，移送嘉義地檢署偵辦，檢方命陳等3人以5萬至10萬不等金額交保。

專案小組發現，越南人雖然每月人均收入不高，根據去年調查資料，越南人平均月收入僅4000至6000台幣，不過越南人賭性堅強，也很敢投資，亟欲翻轉人生，所以面對歹徒的引誘，都用於投資，短短8個月期間，陳等人已詐得越南盾46億（合台幣約500萬）。

刑事局中打第六隊在今年1月間獲報，有歹徒疑似在嘉義縣的偏僻地區，租賃透天厝經營詐欺機房，中打獲報後展開蒐證，並報請嘉義地檢署檢察官郭志明指揮偵辦，並與台中市刑大、嘉義市刑大、嘉義縣刑大、嘉義縣專勤隊等單位成立專案小組追查。

經連月蒐證發現，陳姓男子（25歲）被詐騙集團吸收後，夥同兒時玩伴曾姓（26歲）、黃姓男子（27歲）等人，成立詐欺機房，並在嘉義縣太保市、民雄鄉等地租賃民宅作為據點，因陳以越南人為詐騙對象，所以為了語言溝通問題，還找來擅長中文的逃逸移工，吸收其他逃逸同鄉，作為成員。

檢警調查，陳等人先以發簡訊賺外快的方式，透過成員將訊息在越南人間廣傳，等到有越南人上鉤後，再謊稱有老師可帶投資虛擬幣，獲利可達數倍，邀約越南人投資。

全案在14日收網，帶回陳等涉案14人，其中11人為越南籍的嫌犯，陳等人在警詢時，都承認涉案，全案移送嘉義地檢署後，檢方命陳等3名台灣人，分依5萬至10萬不等金額交保，其餘越南籍涉案人收容。