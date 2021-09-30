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亮槍強行進入別人租住處 警上門搜出冰箱旁藏槍
張姓男子回到以前租住的地方，想要進屋，被後來租住的友人拒絕。張男涉嫌亮槍並強行進屋後，見警方到場，把手槍藏起來，但被搜出及帶回調查。警方偵詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
年約半百的張姓男子是北市警方列管的毒品調驗人口，昨天凌晨他前往基隆市暖暖區金華街，過去他租住的房屋，想要進入時，遭現在租住的友人拒絕。張男在現場大聲叫囂，並疑掏出槍支威嚇，最後進入屋內。
雙方爭執的聲音吵醒鄰居，基隆警三分局八堵分駐所獲報，會同分局偵查隊員警到場，經住戶同意，帶張進入屋內搜索，並在廚房冰箱旁的藍色格紋袋內，起出改造手槍1把、子彈5顆。張坦承槍枝及子彈是他的，用來防身。
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