【即時短評】調查局一再犯低級錯誤 算一級辦案單位？

調查局爆扣案毒品監守自盜案、立委案筆錄被偷案，連犯二起低級錯誤，局長呂文忠道歉後罵聲並未停歇。司法機關如重表象而輕內在，一味追求破案的光彩，卻無法確保證據的存在，除了重挫聲譽，一定得賠上人民的信賴。

兩起事件與機關安全、門禁管制有關。緝毒後，讓價格不斐的毒品贓物消失不見，作案的是家賊還可能難防，查辦立委政治獻金案時，連外部人動態也掌握不住，縱有再多的對不起與檢討，形象恐已傷到谷底。

美國影集「ＣＳＩ」犯罪現場有一知名橋段，即警車載運凶宅採證證物準備化驗，但途中因警察遇到車禍，好心下車協助排解處理，凶殺案證據訴訟時被控「證物鍊」遭到破壞，因此不能在法庭內當成犯罪證據。

毒品調包、筆錄外洩的道理相同，真正的毒品被拿去牟利，筆錄出調查站有無加工竄改，都有問號；偷天換日的毒品，造成正義無法落實，曝了光的筆錄，讓活案無以為繼，一等一的國家辦案團隊，瞬間變成三流的法治機關。

法務部在毒品調包案後想止血，責成檢察長扛贓物督管責任，其實，調查官與檢察官都有辦案專業，卻未必是管理人才，策略調整，是將風險從左邊移到右邊，會不會還有下一次？很難拍胸脯掛保證，還不如師法大企業有什麼管理技巧。

民眾向警察舉報違法，規定索取三聯單，可依照聯繫方式適時瞭解進度，向調查局檢舉不然，案子時而逐層上報，要辦不辦？無從查知，而調查局也無對檢舉人有說明的義務。