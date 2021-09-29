LOL前世界冠軍Toyz涉販毒 遭中檢聲押

知名網路YouTuber劉偉健（Toyz）傳出涉嫌販售大麻，今晚遭台中地檢署聲押。圖／摘自Toyz臉書

香港電競好手劉偉健， 9年前加入台灣代表隊勇奪「英雄聯盟」（LoL）S2世界冠軍，又是直播主，涉嫌在網路販賣大麻菸彈（加熱毒菸），昨經台中地檢署檢察官指揮警方北上三重區劉嫌住處查獲，查扣近200顆大麻菸彈，緝毒組檢察官黃秋婷認為劉涉嫌販毒重大，今晚向台中地院聲請羈押劉，並持續往上手追查。

根據維基百科，劉偉健（Toyz，29歲）是一名知名網路遊戲實況主兼YouTuber，曾是英雄聯盟電子競技職業選手，還獲得英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍，過往曾效力於Cross Gaming、台北暗殺星、香港態度、Raise Gaming，曾為英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監。

台中地檢署緝毒組檢察官黃秋婷數月前，在偵辦毒品案時，指揮警方查獲藥腳，再循線查獲小藥頭，咬出上手是劉偉健，檢察官指揮警方蒐證後，懷疑劉涉嫌在網路販賣大麻菸彈，昨天指揮彰化縣警局刑大，前往北部三重區劉的住處搜索，查扣近200顆大麻菸彈，並將劉帶回偵辦。