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毒原物料由民眾保管多年 蔡清祥責令檢察署處理

中央社 / 台北29日電

媒體報導，檢警查獲一批K他命原物料約2噸，因無力保管「責付」給民眾。法務部蔡清祥今天說，當年因存放贓證物的場所不足，而有此便宜作法，已責令檢察署盡速了解並處理。

CTWANT今天以標題「檢警抄2噸毒原料不肯搬一拖4年房東慘虧600萬」報導提及，一名民眾2012年間在桃園承租倉庫並分租給他人，但他人卻做製毒生意，檢警單位在他的倉庫內，查獲2公噸的K他命毒品原物料；因無法運回保管，檢警「責付」這名民眾保管至今。

法務部今天下午辦理媒體茶敘，蔡清祥於茶敘後接受聯訪時指出，這起案例，經他了解，因查獲數量多，保存場所不足，而有此便宜作法，當時檢察官交給司法警察負責，司法警察也無法去保管，才交給這名民眾幫忙管理，後來時間拖久後，沒有積極去處理，造成人民的損失，他認為應盡快解決，已責令檢察署盡速了解並處理。

對於贓證物（包含毒品）後續保管如何改善，蔡清祥指出，如果是涉及刑事案件，已經要求檢察機關，在接受司法警察機關移送贓證物時，檢察機關都不能拒絕，就是得想辦法來保管，不能再授權給司法警察，或由司法警察代管或代銷毀，因此，未來應該不致於再發生媒體報導這類事情。

蔡清祥說，當然檢察機關本身沒有哪樣大的場地及容量，除透過修法外，針對毒品部分，在判決確定前向法官聲請裁准儘早銷毀，不一定要等到判決確定後才銷毀，這樣量就不會一直集中並須長時間保管。

此外，利用科技設備，導入二維條碼及無線射頻辨識（RFID）晶片套件管制扣押物（包含毒品）流向，還有建置扣押物暨證物監管鏈，運用區塊鏈技術強化贓證物管理，可了解何人取走等，都會有一個詳實的紀錄。

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