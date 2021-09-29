毒原物料由民眾保管多年 蔡清祥責令檢察署處理
媒體報導，檢警查獲一批K他命原物料約2噸，因無力保管「責付」給民眾。法務部長蔡清祥今天說，當年因存放贓證物的場所不足，而有此便宜作法，已責令檢察署盡速了解並處理。
CTWANT今天以標題「檢警抄2噸毒原料不肯搬一拖4年房東慘虧600萬」報導提及，一名民眾2012年間在桃園承租倉庫並分租給他人，但他人卻做製毒生意，檢警單位在他的倉庫內，查獲2公噸的K他命毒品原物料；因無法運回保管，檢警「責付」這名民眾保管至今。
法務部今天下午辦理媒體茶敘，蔡清祥於茶敘後接受聯訪時指出，這起案例，經他了解，因查獲數量多，保存場所不足，而有此便宜作法，當時檢察官交給司法警察負責，司法警察也無法去保管，才交給這名民眾幫忙管理，後來時間拖久後，沒有積極去處理，造成人民的損失，他認為應盡快解決，已責令檢察署盡速了解並處理。
對於贓證物（包含毒品）後續保管如何改善，蔡清祥指出，如果是涉及刑事案件，已經要求檢察機關，在接受司法警察機關移送贓證物時，檢察機關都不能拒絕，就是得想辦法來保管，不能再授權給司法警察，或由司法警察代管或代銷毀，因此，未來應該不致於再發生媒體報導這類事情。
蔡清祥說，當然檢察機關本身沒有哪樣大的場地及容量，除透過修法外，針對毒品部分，在判決確定前向法官聲請裁准儘早銷毀，不一定要等到判決確定後才銷毀，這樣量就不會一直集中並須長時間保管。
此外，利用科技設備，導入二維條碼及無線射頻辨識（RFID）晶片套件管制扣押物（包含毒品）流向，還有建置扣押物暨證物監管鏈，運用區塊鏈技術強化贓證物管理，可了解何人取走等，都會有一個詳實的紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言