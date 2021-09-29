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小心「會嗨的咖啡及茶」 誘騙學生吸毒新招數

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市第四警分局副分局長呂松林28日上午，接受警察廣播電臺台中分台「945會客室」節目專訪，這次呂擔任「反毒老師」，宣導反毒觀念，專訪中提到年輕人吸食毒品的案例逐年增加，特別是新興毒品「咖啡包」的流行，都會是警方接下來的查緝重點。

呂副分局長在專訪中提到，根據衛福部食藥署的藥物濫用案件的統計資料，目前109年全年，學生身分吸食毒品的狀況，高達570件，吸食二級毒品的案例達到287例，吸食三級毒品的案例也高達255例，吸食毒品的學生族群中，又以高中職最多。

呂表示，除了一般的安非他命等傳統毒品外，警方最近更是將重點放在年輕人之間流行的新興毒品。許多毒販會將不同的新興毒品，包裝成一般咖啡包、茶包或糖果，並運用話術說這些只是「會 high 的咖啡及茶」，誘騙一般青少年吸食，藉此讓他們成癮，造成身體傷害。

呂副分局長也分享了「三不一要」的拒絕毒品心法口訣：「不隨意接受已開封或他人送的飲料」、「不吃來路不明或標榜「神奇效果」(特別是提神效果)的產品或藥品或飲料」、「不接受陌生人免費試用或兜售香菸、即溶包及飲料等」、「要提高警覺，自己隨身的飲料，應保持在視線範圍內」。

最後呂也提醒，若發現身邊友人有多日未睡或連續睡眠的情形，眼神空洞、情緒起伏大，甚至會聞到異常塑膠味或發現有殘留粉末的吸食器，都要盡速撥打戒毒專線0800-770-885，與地方毒品危害防治中心聯繫，或透過110尋求警方協助。若是在不知情的情況下被下藥或食用到毒品，可主動向衛福部指定的醫療機構尋求治療，依據毒品危害防制條例是不會移送法辦及留下前科。

台中市第四警分局副局長呂松林28日上午，接受廣播節目專訪宣導毒品防治觀念。圖／第四分局提供
台中市第四警分局副局長呂松林28日上午，接受廣播節目專訪宣導毒品防治觀念。圖／第四分局提供

毒品 咖啡 反毒

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