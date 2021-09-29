小心「會嗨的咖啡及茶」 誘騙學生吸毒新招數

台中市第四警分局副分局長呂松林28日上午，接受警察廣播電臺台中分台「945會客室」節目專訪，這次呂擔任「反毒老師」，宣導反毒觀念，專訪中提到年輕人吸食毒品的案例逐年增加，特別是新興毒品「咖啡包」的流行，都會是警方接下來的查緝重點。

呂副分局長在專訪中提到，根據衛福部食藥署的藥物濫用案件的統計資料，目前109年全年，學生身分吸食毒品的狀況，高達570件，吸食二級毒品的案例達到287例，吸食三級毒品的案例也高達255例，吸食毒品的學生族群中，又以高中職最多。

呂表示，除了一般的安非他命等傳統毒品外，警方最近更是將重點放在年輕人之間流行的新興毒品。許多毒販會將不同的新興毒品，包裝成一般咖啡包、茶包或糖果，並運用話術說這些只是「會 high 的咖啡及茶」，誘騙一般青少年吸食，藉此讓他們成癮，造成身體傷害。

呂副分局長也分享了「三不一要」的拒絕毒品心法口訣：「不隨意接受已開封或他人送的飲料」、「不吃來路不明或標榜「神奇效果」(特別是提神效果)的產品或藥品或飲料」、「不接受陌生人免費試用或兜售香菸、即溶包及飲料等」、「要提高警覺，自己隨身的飲料，應保持在視線範圍內」。