聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／藝人老公傳涉三重街頭擄人 警方不知情：要再查
新北市三重區昨天發生當街擄人的案件，警方獲報擴大查緝，迅速於當天傍晚6時許追到彰化逮捕5名嫌犯，但雙方均不願配合交代案情細節，只說是千萬元債務糾紛，事後更傳出幕後主使是女藝人老公。警方對此表示，不知情、還要再查。
據了解，昨天上午10時許，新北市三重區碧華街有民眾目擊5名男子分別從1黑1白2輛轎車衝下，強押另1名男人上車，迅速駛離現場。警方獲報趕抵現場，調閱監視器開始以車追人，發現嫌犯車輛駛上國道一號往南逃逸。三重警分局偵查隊隊長林振瑞說，專案小組請國道和彰化警方協助，一路鎖定嫌犯車輛到中部地區，同時由偵查隊副隊長林互享率隊南下，傍晚6時許在彰化市河濱路攻堅衝進1處葬儀社鐵皮廠房倉庫，壓制逮捕5名嫌犯，救出手臂、腿部被打得擦挫表皮傷的35歲吳姓被害人，並查扣電擊棒1支、木棍1支、辣椒槍1支、手電筒4支、手機7支，所有人帶回偵詢調查，於案發8小時迅速宣布破案。
33歲張姓主嫌供稱，吳姓被害人與他共同投資做生意，產生千萬元債務避不見面，因此昨天夥同他的35歲張姓胞兄和施姓男子、26歲林姓與黃姓男子共5人，把吳姓男子押走，協商債務。警方將全案依妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢偵辦。
事後被害人卻伺機向媒體投訴，指控真正幕後主使是近年已經淡出演藝圈、模特兒出身而曾經活耀在綜藝節目、演過偶像劇配角的女藝人的期貨富商老公。對此，偵查隊隊長林振瑞說，兩造到案時均避重就輕不願透露太多債務糾紛細節，也沒有提出幕後教唆人是藝人老公的情節，這部分警方並不知情、還會再查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言