影／藝人老公傳涉三重街頭擄人 警方不知情：要再查

新北市三重區昨天發生當街擄人的案件，警方獲報擴大查緝，迅速於當天傍晚6時許追到彰化逮捕5名嫌犯，但雙方均不願配合交代案情細節，只說是千萬元債務糾紛，事後更傳出幕後主使是女藝人老公。警方對此表示，不知情、還要再查。

據了解，昨天上午10時許，新北市三重區碧華街有民眾目擊5名男子分別從1黑1白2輛轎車衝下，強押另1名男人上車，迅速駛離現場。警方獲報趕抵現場，調閱監視器開始以車追人，發現嫌犯車輛駛上國道一號往南逃逸。三重警分局偵查隊隊長林振瑞說，專案小組請國道和彰化警方協助，一路鎖定嫌犯車輛到中部地區，同時由偵查隊副隊長林互享率隊南下，傍晚6時許在彰化市河濱路攻堅衝進1處葬儀社鐵皮廠房倉庫，壓制逮捕5名嫌犯，救出手臂、腿部被打得擦挫表皮傷的35歲吳姓被害人，並查扣電擊棒1支、木棍1支、辣椒槍1支、手電筒4支、手機7支，所有人帶回偵詢調查，於案發8小時迅速宣布破案。

33歲張姓主嫌供稱，吳姓被害人與他共同投資做生意，產生千萬元債務避不見面，因此昨天夥同他的35歲張姓胞兄和施姓男子、26歲林姓與黃姓男子共5人，把吳姓男子押走，協商債務。警方將全案依妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢偵辦。