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影／覬覦香油錢黑幫霸占土地公廟 還拿本票恐嚇建商千萬
自稱天道盟美鷹會的林姓男子等4人，見新北永和一間土地公廟香油錢有利可圖，主動攀上宮廟3名主任委員，交情漸好後，再霸占其辦公室，開始主導宮廟大小事；若3主委不服，林等人就毆打、恐嚇。警方蒐證期間，還發現4人持陳姓建商流落在外1000萬本票，對陳恐嚇取財。警方日前逮捕4人，詢後依恐嚇、傷害罪嫌送辦。
涉嫌霸占土地公廟的林男（46歲）、曹男（46歲）、曹女（40歲）、余男（53歲）被逮一概否認犯行，刑事局第一大隊掌握4人涉案周邊畫面，全部強勢送辦。
警方調查，4人長期在永和秀朗路上的福德宮活動，為霸占宮廟香油錢，主動與3名主委攀交情，一段時間後再強勢驅趕，開始主導福德宮大小利益；3主委曾反抗，卻遭4人毆打、恐嚇，便憤而報警。
警方獲報展開偵辦，蒐證期間，還發現4人又涉另一起恐嚇案；4人去年5月不明原因取得陳姓建商流落在外的1000萬本票，找上陳恐嚇取財，陳害怕報警。
4人都有傷害、恐嚇前科，是警方標記的黑幫分子。警方日前在4人霸占的土地公廟逮人，4人皆否認犯行；因罪證明確，警方詢後依恐嚇、傷害罪嫌將其送辦。
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