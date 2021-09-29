影／北市惡鄰拿「豬」字壓克力板擋鄰居 挑釁警連吃3罪

台北市王姓男子手拿寫著「豬」的壓克力板，站在住家停車場口，阻擋鄰居開車返家。警方獲報到場勸離，王男不聽，辱罵、推擠警方，當下被控制行動，逮捕回派出所，詢後被依妨害自由、妨害公務、妨害名譽罪嫌送辦。

警方透過王男（64歲）的哥哥得知，王有在吃藥，以往都到台大醫院拿藥；疫情原因，他近月沒有拿藥，接連做出傷害住戶行為。

據了解，王住在大同區民生西路上一棟大樓，時常跟鄰居爭吵，有鄰居在頂樓種菜，他不滿前往破壞；有鄰居在一樓開機車行，他與對方互告，數件官司正在進行；有大樓管理員與他口角時碎念「莫名其妙」，他竟到法院提告妨害名譽。

王也多次在大樓潑漆、破壞水龍頭，案件正由警方偵辦中。

警方本月26日傍晚6點半獲報，王在住家大樓阻擋鄰居開車進停車場，前往勸離時，王堅持犯案，還辱罵警方；警方無奈，只能強勢執法，逮捕他回派出所，詢後依妨害自由、妨害公務、妨害名譽罪嫌送辦。