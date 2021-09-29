聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／北市惡鄰拿「豬」字壓克力板擋鄰居 挑釁警連吃3罪
台北市王姓男子手拿寫著「豬」的壓克力板，站在住家停車場口，阻擋鄰居開車返家。警方獲報到場勸離，王男不聽，辱罵、推擠警方，當下被控制行動，逮捕回派出所，詢後被依妨害自由、妨害公務、妨害名譽罪嫌送辦。
警方透過王男（64歲）的哥哥得知，王有在吃藥，以往都到台大醫院拿藥；疫情原因，他近月沒有拿藥，接連做出傷害住戶行為。
據了解，王住在大同區民生西路上一棟大樓，時常跟鄰居爭吵，有鄰居在頂樓種菜，他不滿前往破壞；有鄰居在一樓開機車行，他與對方互告，數件官司正在進行；有大樓管理員與他口角時碎念「莫名其妙」，他竟到法院提告妨害名譽。
王也多次在大樓潑漆、破壞水龍頭，案件正由警方偵辦中。
警方本月26日傍晚6點半獲報，王在住家大樓阻擋鄰居開車進停車場，前往勸離時，王堅持犯案，還辱罵警方；警方無奈，只能強勢執法，逮捕他回派出所，詢後依妨害自由、妨害公務、妨害名譽罪嫌送辦。
警方當天停止夜間偵詢，讓王在拘留所過夜，王妻不懂法律程序，隔天早上到警局責怪警方「辦案效率真差，關了一晚還在這裡」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言