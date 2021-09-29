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為調查局筆錄遺失致歉 呂文忠：案件已送雄檢偵辦

中央社 / 台北29日電

調查局筆錄遺失，局長呂文忠今天致歉說，雖是個別調查官行為，已造成調查局形象傷害，其實99%以上調查官戮力從公，希望大眾繼續支持；此案件已移送高雄地檢署偵辦中。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長、法務部調查局長列席就「從調查筆錄遭竊、毒品調包事件檢討人員考核、贓證物監管機制及調查紀律」進行專題報告，並備質詢。呂文忠於開議前接受媒體聯訪做出上述表示。

呂文忠指出，筆錄遺失事件，他代表調查局再次向社會大眾道歉，雖然這是個別調查官行為，但已造成調查局的形象傷害；強調其實99%以上調查官都是兢兢業業、戮力從公、堅守崗位，希望社會大眾能繼續支持。

至於筆錄遺失外流案件調查現況，呂文忠指出，調查局南機站已就陳姓民眾竊取筆錄及駱姓、盧姓調查官製作筆錄疏失立案調查，並就陳姓民眾涉犯竊盜等罪嫌及駱姓、盧姓調查官涉犯過失洩密罪嫌，已移送高雄地檢署由檢察官依法偵辦中。

媒體提問，外傳高雄巿調處長謝宜璋有去拜訪立法委員林岱樺一事，呂文忠回應指出，在立法院開議前，調查局各處站會向各轄區地區立委做拜會，此是例行性工作，主要是請教立委有無指教的地方。

陳椒華質詢時，提及這樣的拜會行為是否適當，為何她沒有接到拜會。呂文忠強調說，這是例行工作，調查局各處站是向地區立委拜會，其他立委則是由調查局國會組負責。

全案緣於，南機站調查官日前為調查立委林岱樺疑政治獻金不法，約談證人查證，但證人涉嫌趁機竊走調查筆錄、提示資料並通風報信。

林岱樺後來表示，這起事件是陳姓選民在8月26日接受調查後聯絡服務處人員，雙方相約8月30日在大寮服務處見面；服務處人員發現陳姓選民出示資料為調查局文件後，主動聯絡調查局人員並將筆錄等資料帶走，「如外洩真的跟我們有連結，根本不需要請調查局人員來」。

調查局筆錄遺失，局長呂文忠今天致歉。記者胡經周攝影／報系資料照
調查局筆錄遺失，局長呂文忠今天致歉。記者胡經周攝影／報系資料照

林岱樺 立法院 法務部

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