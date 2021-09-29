爆調包醜聞後…調查局：扣案毒品不再由承辦人保管

調查局連爆筆錄遭竊、毒品調包醜聞；立法院司法及法制委員會今天邀調查局長呂文忠專案報告；調查局說，「筆錄案」已將南機站駱姓、盧姓調查官依過失洩密罪移送高雄地檢署偵處，涉「調包案」的徐姓調查官也起訴，羈押審理中。

關於筆錄失竊事件的因應對策，專案報告指出，調查局在2021年9月8日正式修正筆錄製作相關作業規定，同日也通函各外勤單位遵行辦理。

調查局新的作業規定，重點包括辦案人員於詢問犯罪嫌疑人或證人時，應全程注意受詢問人動態，並留意卷宗收置，以免受詢問人窺知非經提示的證據資料，另應於詢問結束後確認受詢問人沒有將筆錄等證據資料攜出。

此外，調查局也將筆錄流失事件作為案例，本月15日在局務會議中嚴格要求辦案人員謹守調查紀律，杜絕類似事件再度發生。

另，專案報告指出，毒品調包事件發生後，調查局推動強化內控及防弊措施， 調整人事及相關業務；其中，財政部關務署台北關松山分關毒品郵包案件由航基站轉由台北市調查處接手，再依郵包收件地址分交各外勤處站偵查。

曾任職航基站主任、副主任者，先調離現行職務待監察院審查，並建立督察輪調相關機制，落實毒品案件管制及扣案毒品追蹤，也要求緝毒單位將所有毒品案件納入「犯罪調查作業系統」管制案件進度，定期稽催。

調查局說，調包案發生後，每月會製作「毒品證物送驗明細表」，供送驗單位主管及駐區督察勾稽使用，在扣押物管理要點中更明訂應擇適當處所設置管專庫、指定專人管理，未來扣案毒品不再由承辦人保管。

官員說，調查局緝獲的扣案毒品，應於人犯解送或案件移送時送交地檢署，保管於地檢署的贓物庫，如由財政部關務署查獲的毒品，移送調查處站時會要求檢視封緘、確實清點數量再拍照錄影存證，才會送鑑識科學處檢驗。

調查局還說，為強化證物監管硬體設備，選擇航基站、桃園市調查處等需求較高的單位先行建置扣押物保管庫房，另預計與院、檢機關贓證物庫及司法院系統介接，完成證物監管鏈，強化贓證物管理。