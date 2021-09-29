調查局筆錄外洩防弊 法務部：調查官作筆錄不得使用手機

法務部調查局爆偵查筆錄外洩事件等，法務部長蔡清祥今天受邀在立法院司法及法制委員進行報告。法務部說，將要求辦案人員詢問證人或犯罪嫌疑人時，應全程目視受詢問人，非有急迫則不得使用手機。

針對筆錄事件，法務部專案報告說，已通盤檢討作業規定，將要求調查官問案時留意卷宗收置，並於詢問結束後確認資料有無被攜行離開，而且，辦案人員製作筆錄，非有急迫的公務不得使用手機，以確保掌握受詢問人動態。

至於毒品調包案部分，法務部專案報告出，即起將加強人員考核，並建立人員輪調制度，包括毒品保管人員2年、緝毒辦案人員4年、駐區督察4年，以便進行職務調整或相關輪調。

法務部指出，司法警察機關移送毒品案件時，地檢署不得拒絕司法警察機關移交毒品證物，地檢署偵查中的案件，應由地檢署自行收受、保管，不再委託司法警察機關保管，另對於具有危險性的液態毒品、先驅原料及化學品，則責由台中地檢署以具有防爆、防腐蝕設施的毒品專庫保管。

法務部說，為有效解決緝獲毒品保管問題，新修正毒品危害防制條例規定，查獲易生危險、有喪失毀損之虞、不便保管的毒品，經取樣後於判決確定前得銷燬，法務部已依該項規定制訂作業辦法，新制於2021年5月1日施行，目前有法院裁定提前銷燬毒品2件。